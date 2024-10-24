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說到婚禮，不少人腦中都會先浮現白紗、紅毯或是豐富的佳餚等畫面，不過中國有新人因為經常到麥當勞約會，因此決定在麥當勞舉辦婚宴。這場婚宴僅邀請了10多名好友到場，並且準備了要價98人民幣（約台幣439元）的「兒童套餐」作為「宴客菜」，全部費用約花費1.11萬人民幣（約台幣4.92萬元），不僅比一般婚宴還要省錢，更掀起了網路熱議。根據中媒《九派新聞》報導，中國武漢的一對95後（指1995至1999年出生）新人，因為過去經常在麥當勞約會，家裡還收藏了許多麥當勞的玩具，因此決定在麥當勞舉辦一場特別的婚禮。儘管是在麥當勞辦婚禮，但仍十分有儀式感。在婚禮中，新郎將婚戒藏在薯條盒子中，站在得來速窗口遞給新娘；婚禮現場放滿了馬鈴薯和番茄，並將麥當勞的LOGO作為婚紗照的背景牆。麥當勞工作人員還特意換上了只有節慶才會穿的粉紅色制服。這場婚宴邀請了約十多名好友，宴客菜是98元人民幣的兒童套餐。這場婚禮所有人的餐點加起來為980元人民幣，裝潢只花了百餘元人民幣，最大的開銷則是請造型師和攝影師，約花費1萬多元人民幣，總花費大約為1.11萬元人民幣左右。在麥當勞舉辦婚禮的想法，新人兩人一拍即合，婚禮結束後，兩人還將自己獨一無二的「麥當勞婚禮」照片放上社群平台，引起熱議。新娘透露，在麥當勞婚禮之外，也有舉行為長輩準備的傳統婚禮，並直呼「婚禮真的是一項大工程」。她表示，在武漢辦婚禮，需要花好幾個週末的時間貨比三家，要看很多場地，有些場地還需要提前一年預約。在那場傳統婚禮中共開23桌，每桌加上菸酒花費則將近4000元人民幣（一桌約台幣1.8萬元），這代表婚禮光是餐費就花了將近10萬元人民幣。