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▲ano（左）這次飾演美女祕書冴島優佳。（圖／民王R X）

▲▼第一季的「祕書」高橋一生（上）在《民王R》會驚喜登場；上季飾演兒子的菅田將暉，這次則以旁白的型態「獻聲」。（圖／民王R X）

睽違9年，「鱷魚臉大叔」遠藤憲一帶著《民王》回來了！這次將以全新面貌《民王R》在秋季檔爆笑登場，遠藤憲一不只一人分飾兩角，還要挑戰「國民級」的10集演10個人物的演技極限。此外，前季的祕書高橋一生、菅田將暉也會「驚喜回歸」，而ano則會加入演出，飾演一名美女祕書。《民王R》故事描述即將退休的政壇老將武藤泰山（遠藤憲一 飾），意外接下首相重擔，卻再次捲入靈魂交換的奇妙事件。這次他將與全國人民隨機交換身體，面對接踵而來的突發狀況，他又該如何化險為夷？前祕書貝原茂平（高橋一生 飾）推薦的美女祕書冴島優佳（ano 飾），又會如何輔佐首相度過難關？該劇集結原班人馬之外，還加入更多角色，將把「靈魂交換」推向全新境界。《民王》是改編自日本暢銷作家池井戶潤的同名小說，2015年播出時，父子靈魂互換的戲碼大受好評；電視台終於在9年後推出續作《民王R》，這次不只父子互換，首相武藤泰山（遠藤憲一 飾）更將升級與全國民眾隨機交換。再度「升格」日本首相，遠藤憲一這回面對「國民級」的靈魂交換，可說是吃足苦頭，他說：「當初聽說要與不同人交換靈魂時，我覺得很有趣，但實際演起來真的不簡單」。遠藤憲一不僅要詮釋個性迥異的各路角色，更要精準掌握人物內心，對於一人分飾十角的挑戰，堪稱是他演藝生涯的最大考驗之一。在前作飾演毒舌祕書「貝原茂平」的高橋一生也驚喜登場，他表示感覺很快就過了9年，在拍攝前思考了如何詮釋隨著時間流逝的這個角色；上次飾演兒子的菅田將暉這次則以旁白的型態「獻聲」，他表示：「《民王》對我來說意義重大，這次能以旁白形式參與感到非常開心，而這次的靈魂交換設定更令人期待。」高橋一生與菅田將暉的出現也讓觀眾網友齊聲吶喊：「貝原來了！」、「等好久了」、「太驚喜了」、「感動到哭」，並期待未來還會有其他角色驚喜客串。原 作：《民王》類 型：政治、喜劇導 演：草野翔吾、佐藤惠梨子編 劇：加藤陽一、後藤賢人、岳川崎、富安美尋、保木本真也語 言：日語集 數：4主 演：遠藤憲一、大橋和也、山時聰真、滿島真之介山內圭哉、溝端淳平、金田明夫、岸部一德、ano旁 白：菅田將暉開播日：2024年10月22日收 看：friDay影音