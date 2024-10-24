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▲鳳小岳音樂才華受到肯定，受邀打造「最潮家庭神曲」，創作出了〈羽毛貓〉這首新歌。（圖／小公視提供）

▲〈羽毛貓〉促成鳳小岳（左）與黃韻玲首度合作。（圖／小公視提供）

鳳小岳從演員跨進音樂領域，以首張創作專輯《柒》入圍第35屆金曲獎最佳新人、最佳作詞人、最佳專輯製作人共3項大獎，多方面才華獲得肯定，接到為小公視愛唱歌系列《為寶貝唱一首歌》打造「最潮家庭神曲」的任務，這首〈羽毛貓〉使兒歌不再侷限於傳統的面貌，增添不少流行歌曲的元素。有趣的是，〈羽毛貓〉的創作靈感，其實是來自鳳小岳兒子「小木耳」做的惡夢。今年8月才開台的公共電視兒少頻道「小公視」，有許多值得注意的精彩內容，其中《為寶貝唱一首歌》，找到鳳小岳助陣，他最初在思考「兒歌」要如何呈現時，正巧得知兒子「小木耳」做了個惡夢，夢到一隻貓咪掉到海裡面、受了傷，於是把貓咪救起來後開始飼養與照顧。鳳小岳覺得這個故事想像力十足，也希望這首歌充滿暖心陪伴的感覺，並且帶給大家勇氣與不害怕面對挑戰的力量，〈羽毛貓〉因此誕生。特別的是，鳳小岳與小木耳特別邀請跟小木耳最麻吉的同學們一起進錄音室配唱，3位小朋友對錄音室的一切都相當好奇，鳳小岳有耐心地講解錄音室的環境與工作流程，甚至分享錄音祕訣：不吃甜食、多喝水。大家也在玩樂的狀態中展現出專業的一面，甚至錄完大家一起重聽時，鳳小岳還徵詢所有人的意見，應他們要求決定再錄一次，整個過程也讓人看到他和孩子們互動的方式是如此包容與尊重，令這首歌的誕生更具意義。透過《為寶貝唱一首歌》小公視愛唱歌系列，也促成了黃韻玲和鳳小岳的首度合作，先前黃韻玲已留意到鳳小岳的音樂才華，看過他的演出後更是感受到他對音樂與創作的熱忱；而鳳小岳本身就很喜歡黃韻玲的歌，他們在〈羽毛貓〉的討論上十分熱絡，黃韻玲對鳳小岳更是讚譽有加，鳳小岳則笑說和黃韻玲合作是莫大的榮幸，彷彿被加持了。〈羽毛貓〉MV將於本月25日在小公視YouTube頻道首播，可以留意相關社群平台 https://umg.lnk.to/CatFeathers (10/25數位上架後生效)。