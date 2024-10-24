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▲黃牛夫妻檔張姓女子賣黃牛票賺暴利，警方依《文化創意產業發展法》、偽造文書以及詐欺等罪嫌送辦。（圖／記者林調遜攝）

天王周杰倫演唱會23日中午開賣，短短5分鐘內，15萬張門票被搶購一空，同一時間線上搶票的人數更高達80萬，不少黃牛看上這波熱潮，也要來搶杯羹，票價高抬到十分誇張，甚至有開價高達6萬2千元一張。而台北市警方今（24）日破獲全台最大黃牛票販集團。警方在桃園逮捕到黃牛組織成員，發現是43歲的劉姓男子和33歲的張姓女子，兩人還是夫妻，警方發現他們賣黃牛票賺取暴利，為了躲避查緝，竟然爽住五星級飯店。被警方逮捕的兩人，在下午4時45分左右，兩輛警車準時抵達台北地檢署，先下車的張姓女子，一頭黑長直髮，身穿粉色短洋裝，腳踩高跟鞋，雙手上銬被警方帶往台北地檢署偵訊，劉姓男子也在警方陪同下，走進北檢。警方調查，兩人主要透過駭客上網搶票，哄抬門票2、3倍的價格，在各大網站平台發文售票，這次周杰倫演唱會他們打出「保證預售」，先收取現金等取票後再提供給民眾，光預收就有64人，金額高達200萬元。警方調查發現，兩人當黃牛超過10年，平時躲藏在桃園地區，經常出入高檔5星級酒店，警方在23日下午4時許前往5星級飯店逮人，當場查扣電腦以及相關證物，發現光周杰倫演唱會門票，2人就搶到了198張，如果成功加價轉售，不法獲利相當可觀。兩人被警方逮捕時，還有許多民眾私訊求票，警方訊後依照《文化創意產業發展法》、偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦。據了解，目前周杰倫演唱會門票幾乎是一票難求，網路上也出現多個黃牛售票，目前北市警局已接獲11件報案，後續將全力追查是否有加價轉售圖利的事實。