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今年的臺灣同志遊行即將於明（26）日下午在台北市政府前廣場起走，55688集團連續兩年響應「與多元同行（Stand with Diversity）」慶典，在即將到來的萬聖節推出彩虹版「五告讚」車貼，並將720多萬人正在使用的55688 APP Icon同步換成「華麗彩虹版」，以號召更多朋友響應十月驕傲月，共同推動多元價值。55688集團執行長林念臻指出，集團以實踐ESG為己任，對於DEI文化的建立推廣自然不遺餘力。每年10月是臺灣的同志驕傲月，這次遊行主題又訂為「邁向共融，交織共生」，集團當然全力號召司機和消費者共襄盛舉。目前除了已有超過百台55688計程車響應彩虹版萬聖節車貼，55688 APP也已換上彩虹版Icon，配合APP上提供的全方位生活服務，包括代駕、洗衣和到府清潔等，希望讓DEI內涵更融入臺灣人的生活日常。知名KOL「王國春-我只是個計程車司機」表示，很幸運我所屬的車隊，從去年開始就替多元發聲，設計許多漂亮的彩虹貼，讓相同理念的、LGBTQ+的司機，可以一同參與、響應。王國春提到，「自從車身貼了彩虹之後，也有不少車隊司機詢問我，能不能也貼跟我一樣的彩虹貼紙，這讓我非常感動。因為有許多司機願意站出來，無論是為了別人抑或是自己，你們的勇敢，讓我發現自己並不孤單。」王國春分享，「我認為車隊非常有勇氣，願意公開表示支持多元，並致力於推廣多元文化。因為替少數人發聲，換來的可能是與多數人產生衝突，就商業角度而言，這並不是個明智之舉。但，如果我們今天不談利益，只談愛，這將會是一件最美好的事。」此次響應彩虹版「五告讚」車貼的司機網紅「鍾文龍-小黃司機微大叔」表示，自己和55688一樣支持多元同行，人生來就是平等的，沒有任何性向的區別。透過車貼，是很好傳遞多元認同的方式，也更進一步展現我們是一個有包容、有思想的車隊。台灣同志諮詢熱線協會指出，近年來越來越多企業與單位願意以各種方式表達對LGBTQ+社群的支持，55688集團透過計程車車貼與App Icon的六色彩虹設計展現友善態度，不僅是對LGBTQ+平權的具體支持，也提供了其他單位值得參考的實踐範例。台灣同志諮詢熱線協會提到，透過善用自身資源，每個企業或單位都可以開啟更多對話，促進社會對多元共融的理解，這也是推動平等與包容的重要一步。10月份除了民眾所熟悉的臺灣同志遊行，在10月25日晚上熱線還有舉辦台灣跨性別遊行，希望讓社會大眾對多元性別有更多理解。55688集團解釋，此波推出萬聖節彩虹「五告讚」車貼，搭上「要台灣人放棄諧音梗已經Taiwan了」的風潮，由「5」的諧音創化出「五告讚」的可愛角色，象徵55688服務的友善與可信賴形象，亦表達出對顧客溫柔而堅定的關懷與支持，如同55688集團服務的溫度與人情味精神，搭車服務一視同仁不分族群、長短程。「五告讚」的憨厚形象加上雙手比讚動作，傳達55688集團踏實與不做作，對品質與服務的自信，搭配象徵LGBTQ+進步驕傲旗的色彩，表達支持多元同行的堅定立場。