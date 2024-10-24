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▲匹克球是一種結合羽毛球、網球和桌球等運動元素的球類運動，老少咸宜。（圖／市府運動局提供）

2024亞洲匹克球錦標賽今(24)日在台中市國際網球中心登場，副市長鄭照新出席開幕儀式，感謝中華民國匹克球協會大力推廣匹克球，這是一項有趣、容易上手又老少咸宜的新潮運動。他也感謝國際再次擇定台中辦理這項賽事，並祝福選手勇奪佳績。鄭副市長表示，此次賽事為期四天，共吸引來自11個國家及地區、780位匹克球好手參與。匹克球是一種結合羽毛球、網球和桌球等運動元素的球類運動，一開始成立精神是讓大家都可以玩，正好符合台中推動「全民運動」精神，希望爸爸媽媽及小朋友在家裡輕鬆上手玩。中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵說明，此次賽事不僅是亞洲匹克球聯合會各國選拔國家代表隊參賽的重要賽事，更獲得美國聯合匹克球協會UPA的認可，前三名選手將可取得美國匹克球聯盟職業賽的參賽資格，同時也感謝市府、企業與各界對賽事的熱情支援。此外，亞洲地區四所知名大學，包括台灣亞洲大學、日本山口大學、韓國延世大學和越南胡志明市體育運動大學，也在賽事開幕式上共同簽署合作協議，成立亞洲大學匹克球聯盟，推動匹克球運動在高等教育的研究與合作。此次賽事代言人是台中在地選手蘇琪恩，她感謝台中市政府支持匹克球運動，國際賽事的的協助與運動i台灣專案在基層的推廣雙線並行，匹克球運動具有一定的發展前景，會持續在這條路上努力。台灣匹克球好手李宗縉則表示，非常開心來到台中參賽，台中是個很棒的運動城市，有很優質的場地，期待此次能斬獲佳績。運動局說明，匹克球已在全球掀起風潮，成為極具競爭力和吸引力的運動，此次賽事吸引各國選手一較高下，除了有助促進國際交流，讓台灣成為匹克球愛好者和運動員的交流天地，也提升台灣在亞洲匹克球領域的知名度和地位。