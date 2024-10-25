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每年10月最後一個星期六舉行的台灣同志大遊行是亞洲最大規模的同志遊行之一。自2003年以來，這場活動已成為亞洲著名的LGBTQ+盛會，持續推動LGBTQ+的能見度。隨著遊行規模逐年擴大，吸引了大量來自國內外的遊客參與，成為國際間矚目的重要活動。根據數位旅遊平台 Agoda觀察，台北住宿搜尋量在10月對比9月增加近3成，推測此成長可能與即將到來的台灣同志大遊行有關。此外，Agoda數據顯示，台北在此期間的前五大入境市場分別為南韓、日本、香港、菲律賓和新加坡，這些市場在台北同志遊行週的住宿搜尋量最高。Agoda區域副總裁Jun Dong表示，「臺灣同志遊行是LGBTQ+日曆上備受矚目的活動，2023年吸引了約176,000名參加者，Agoda很榮幸能支持喜愛LGBTQ+活動的旅客，透過我們多樣的住宿選擇和方便的訂房工具，幫助全球旅客以更優惠的價格參加臺灣同志遊行的精彩活動。」