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▲「界 秋保」擁有絕佳位置能俯瞰名取川景緻。（圖／星野集團提供）

▲「界 奧飛驒」以古老木工技藝搭配當地傳統漆器「飛驒春慶」設計客房。（圖／星野集團提供）

▲「界 雲仙」運用從荷蘭傳入日本的玻璃工藝打造大浴池。（圖／星野集團提供）

▲「界 箱根」風景如畫的半露天大浴場。（圖／星野集團提供）

▲剛開幕的「星野集團 1955 Tokyo Bay」打造經典美式復古氛圍。（圖／星野集團提供）

▲客房大窗戶飽覽都市景色的「OMO5 東京五反田」。（圖／星野集團提供）

▲台灣人超愛星野集團位於北海道的「星野TOMAMU度假村」，今年截至目前已有6萬人飛去住。（圖／星野集團提供）

▲今年冬天將全新推出「霧冰平台下午茶」等冰雪餐點。（圖／星野集團提供）

▲青森「奥入瀨溪流飯店」連續兩年都是最多台灣人入住的前三名。（圖／星野集團提供）

▲「虹夕諾雅 谷關」今年首次推出冬季限定SPA專案。（圖／星野集團提供）

▲「虹夕諾雅 谷關」秋冬為喜愛火鍋的台灣旅客，設計了溫補鱘龍魚鍋物餐點。（圖／星野集團提供）

▲星野集團創業110週年，來台舉辦記者會分享最新資訊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲可樂旅遊「小樽函館山、奢華湯泉5日」專案，可獨家入住「BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓」。（圖／野口觀光株式会社提供）

日本星野集團飯店深受台灣人歡迎，今（24）日「星野集團」來台公布，今年台灣客人最愛的星野集團飯店TOP3，位於北海道的「星野TOMAMU度假村」不負眾望蟬聯冠軍，光是2024年已有「多達6萬人」飛去入住，去年亞軍的青森「奥入瀨溪流飯店」則被「OMO7 大阪」超越、今年只排名第三。，主打兼具傳統風情與新穎感受的「界」精品旅館，必備「溫泉、使用季節食材的日本會席料理、有著本地工藝品打造的當地特色客房、原創當地樂體驗在地活動服務」四大特色，今年分別有4月25日於宮城縣開業充滿武士文化、俯瞰名取川的及9月5日於岐阜縣開設被山岳林木包圍的，體驗木匠工藝並大啖飛驒牛。使「界」品牌飯店總數來到24間，其中以日本、中國、荷蘭文化交融的「界 雲仙」，10月1日起還提供機場接駁服務，大幅縮短原120分鐘車程為75分鐘、從飯店到市區車站也只要50分鐘。更透露最新預計2025年8月1日，擁有東海道歷史的「界 箱根」將完成翻新改裝開幕，風景如畫的半露天大浴場，最快能於明年4月中旬開放預訂。6月20日於千葉縣開業的，為熱愛東京迪士尼樂園的遊客打造經典美式復古氛圍，不只提供直達樂園的免費接駁服務，還於早上6點就供應早餐方便遊客來得及衝開園時刻。而以數字代表服務範圍與規格的「OMO」品牌，4月11開幕客房大窗戶飽覽都市景色，還可吃到10種食材的精緻飯糰；能享受豐富祭典活動、宴席文化、美酒與下酒菜的6月13日見客；而唯一擁有溫泉的OMO飯店則是7月6日開幕，有OMO Ranger帶領旅客遊覽約70年歷史的函館自由市場，還提供函館免費巡迴巴士體驗120%函館魅力。而星野集團也公布了今年，位於不負眾望蟬聯冠軍，光是2024年已有「多達6萬人」飛去入住；去年亞軍的則被超越、今年只排季軍，不過二、三名飯店入住人次都有達到2萬，人氣其實很接近。有趣的是，星野集團還統計了台灣客人最不知道的飯店前三名，公布「2024年台灣客人最少的星野集團飯店TOP3」及入住人次，分別是：「RISONARE 大阪」5人、「西表島飯店」9人、「RISONARE 那須」138人。而星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，也將於2024年12月17日至2025年2月27日首次推出「煦日舒心」冬季限定SPA三天兩夜專案。將每日安排SPA療程、遵循晝夜節律的戶外活動、及特製養生料理，為旅客打造專注於自身的放鬆舒眠之旅；第一天最為和緩的「潤」柔和香氣精油按摩、第二天「翠」安排使用溫熱翡翠石進行全身滑推按摩、最後一天則有充滿節奏感的「律」按摩療程，搭配亭中花藝、與溫補鱘龍魚鍋物體驗。相信熱愛旅遊的民眾一定已在規劃2025年春節計畫，可樂旅遊推薦「小樽函館山、奢華湯泉5日」，可獨家入住將於今年12月底開幕的「BOUROU LAKE TOYA洞爺望樓」，邊泡湯邊欣賞湖中美景、還能品嚐米其林三星級主廚特製的北海道料理；「日本環球影城、影城外圍飯店5日」則有獨家日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」的精彩舞台表演及自助美食吃到飽。