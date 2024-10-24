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▲Whoscall 用 AI 對抗詐騙，可偵測多元詐騙管道。（圖／官方提供）

▲Whoscall 詐騙訊息檢查 iOS版本使用流程，該項功能皆為免費使用。（圖／官方提供）

Whoscall截圖AI 檢查一秒搞定！隨著網路購物和社群平台的蓬勃發展，詐騙手法也越來越多元，假網拍、冒名廣告、釣魚信件等跨平台的詐騙層出不窮。為了提供更全面的防詐服務， Whoscall 今（24）日正式推出免費 AI 功能的「詐騙訊息檢查」，用戶只需截圖即可初步辨識疑似詐騙訊息。《NOWnews》實際測試，上傳周杰倫演唱會應徵工作人員的截圖，系統判斷為「可能有風險」，還算準確，同時在下方提供相關文章提供用戶第一時間識讀。根據 Whoscall 和 GASA 近期發布的《亞洲詐騙調查報告 － 台灣篇》指出，近五成的台灣人每週都會接觸到詐騙訊息。此外，約四成台灣人表示曾收到疑似由 AI 生成的詐騙簡訊，而電話、社群平台與簡訊成為最常見的詐騙管道。其中，Facebook 已連續兩年被列為台灣詐騙案件的高風險平台。Whoscall推出全新 AI 防詐功能「詐騙訊息檢查」（Content Checker）只需兩步驟：「截圖」、「上傳」，即可檢測潛在的詐騙風險。「詐騙訊息檢查」運用生成式 AI、大型語言模型，並結合詐騙號碼、網域及文本資料庫等數據，透過自建的自然語言處理演算法，快速檢索最新詐騙案例與時事動態，提供防詐警告。「詐騙訊息檢查」可讓用戶直接上傳疑似詐騙的廣告截圖，Whoscall AI 將根據號碼或網址進行分析，判定其安全性，同時比對現有的詐騙模式與案例，綜合分析後生成風險等級。此外，結果頁面還會呈現判讀依據，並連結相關新聞報導，讓用戶更深入了解背後的詐騙手法。