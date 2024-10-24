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中工蓋的新北捷運環狀線，因0403大地震震損一事，民進黨團昨（23）日質疑，柯市府當時與中工的合約表明，「天災因素不用特別維修」，導致現在雙北市府要花大錢重新找中工維修，是否是被中工綁架？對此，台北市議員簡舒培今（24）日也質疑，為什麼民眾黨黨主席柯文哲會簽下霸王條款，讓中工出了問題，還要全民買單？「非常匪夷所思」。簡舒培受訪時質疑，為什麼雙北市府遇到中工就特別軟，而且不只是台北市長蔣萬安跟新北市長侯友宜，「連柯文哲跟中工簽的契約都特別奇怪」。簡舒培舉例，漁果市場當時簽合約時，議會給的預算是140億，跟中工簽合約就是125億標給中工，合約就是蓋地下1樓到5樓，其他6到8樓是擴充契約。簡舒培痛批，「為什麼我們居然會在隔1年直接讓中工把鋼骨架到8樓」，現在讓中工可以來威脅北市府，「如果你不蓋，就要賠我13億」。簡舒培質疑，到底是誰讓中工可以這樣？趕鴨子上架，吃定台北市政府、新北市政府，這些合約不都是柯文哲簽的？柯文哲為什麼要簽這種割地賠償的條款？針對新北捷運環狀線0403震損一事，簡舒培指出，捷運耐震係數在設計上是有經過一定要求的，但在今年4月3日的地震都還沒拿到那樣程度，全台灣唯一被震歪的高架捷運，就是中工蓋的新北環狀線。簡舒培痛批，「但現在中工不僅不檢討，還要把所有責任要求全新北市民來承擔，這真的非常荒唐」，新北環狀線還在保固期，遇到天災，震度還沒有到當時設計強度就已經被震歪了，中工本來就要負責保固維修的責任，沒想到中工居然把責任丟給新北。簡舒培指出，問題出現在合約，「合約講說所謂的遇到天災就可以免責」；簡質疑，為什麼會簽霸王條款？讓中工遇到問題、出現瑕疵的時候，不用負責，還要全民買單？簡直呼，「非常匪夷所思」。