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總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀朝野餐敘，今（24）日也第三度召集朝野協商，但經過2個多小時發言，朝野仍無共識。韓國瑜草擬協商結論，先訂出11月1日與5日，邀請行政院長卓榮泰率相關部會，親自回答立委的諸多問題。民進黨團幹事長吳思瑤一度對文字有疑慮，不過最後仍同意簽字。根據韓國瑜草擬的協商結論，行政院對立法院負責，是《憲法》的規定，且《原住民保留地禁伐補償條》是經立法院三讀通過的法律，也經總統公布，行政院卻未能依法律編列預算。韓國瑜說，此事關乎兩院未來互動與國家民主運作，茲事體大，但朝野多次協商，只因為少編列2萬元禁伐補償金，行政院主計總處主計長提出解決方案，各黨也仍有不同意見，因此應由行政院長率主計長、財政部長等閣員來立法院報告備詢，讓行政院有正式回應的機會。民進黨團幹事長吳思瑤說，雖然有訂出時程，但過去邀行政院長報告總預算案後，朝野還必須同意，報告後就付委審查，且朝野不再提出復議，這是立法院的慣例。藍白兩黨團則多次提到，肯定韓國瑜希望推進協商的苦心，同意照韓國瑜的意見。最後吳思瑤也不再堅持。