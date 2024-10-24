我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全台首店的bhc CHICKEN，不但是韓式炸雞始祖也是韓星全智賢最愛，勢必引爆排隊旋風。（圖／官方提供）

▲遠東Garden City抓住演唱會、職棒人潮商機，目前光已開放的C區、D區都突破原定業績目標的2成。（圖／《NOWnews》資料照）

不用飛出國也吃得到道地炸雞！韓劇《來自星星的你》千頌伊（全智賢飾演）最愛吃的「bhc CHICKEN」即將開出全台首店，原訂11月11日開幕，不過搶攻SOGO週年慶11月7日開跑商機，將提早在11月2日開放試營運，11月11日正式開幕，店址就在SOGO大巨蛋地下街，韓國價位為1萬7000元起至2萬3000元間（約台幣395元起），目前台灣定價則尚未公開。日前橘焱胡同與知名韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣地區獨家總代理權，引進全球有2000家以上連鎖門市的「BHC炸雞」來台，正式踏入韓式餐食市場，首間門市就選在SOGO大巨蛋地下街「遠東Garden City花園綠廊」。而SOGO也透露，「bhc CHICKEN」將在11月2日正式對外試營運，於每日早上11時開門營業，並在11月11日正式開幕，座位數約21個。據悉，韓國菜單每份為1萬7000元起至2萬3000元間（約台幣395元起），至於台灣價位以及菜單則尚未公布。SOGO週年慶檔期將於11月7日至11月18日開跑，限時12天推出全年最優惠活動，SOGO「大巨蛋商場Garden City」也加入週年慶陣容。董事長黃晴雯表示，「遠東Garden City」抓住演唱會、職棒商機，活動舉辦期間都會湧入2-4萬人潮，目前已開放的C區、D區都突破原定業績目標的2成，且高達75％都是全新客群。看好大巨蛋商場消費力，預估今年週年慶12天，「大巨蛋商場Garden City」估可以創下2600萬元業績，而7館業績目標則為121億元，相較去年成長1％。