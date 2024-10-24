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▲《六人行》是Max主打的經典喜劇影集。（圖／摘自IMDb）

▲觀眾可以在Max上盡情觀賞《哈利波特》系列影片。（圖／摘自IMDb）

▲全球轟動的《權力遊戲》，是Max主打的招牌大戲之一。（圖／摘自IMDb）

台灣觀眾期待已久、華納兄弟探索集團主打的串流平台Max將在11月19日（週二）正式在台上線，經典影集如《六人行》、《權力遊戲》、《龍族前傳》、《最後生還者》等，觀眾都可以看到飽。至於最受關心的訂閱費用部分，標準方案的每月訂購價為台幣220元、全年訂購價2190元，至於高級方案的每月訂購價為299元、全年訂購價為2990元，比兩大最主要的競爭對手Netflix（基本方案月費270元、標準方案月費330元、高級方案月費390元）、Disney+(標準方案每月270元或每年2790元，高級方案每月320元或每年3280元）都要便宜，網友大讚：「真的是佛心價。」Max其實早在新冠肺炎疫情爆發之前已在規劃要推出，當時的定名是HBO Max，顧名思義，HBO的節目將是此平台非常重要的主打，像是《權力遊戲》、《黑道家族》等不同時期的招牌大戲，都被認為對觀眾有強大的吸引力。而華納電視部門打造的《六人行》，同樣被寄予厚望，因此積極布局從Netflix下架回到自家的平台，好爭取更多的訂戶，HBO Max還特別推出了《六人行》和《哈利波特》主角再重聚的特別節目，造成觀眾熱烈話題，也使品牌更加打響，不過開張了快3年，平台重新更名為更簡化的Max，正式在台灣推出也是使用這個名字。除了HBO強片外，Max也有《Barbie芭比》、《不可能的任務：致命清算 第一章》、《沙丘》等票房大片，加上來自Discovery的《漁人的搏鬥》、《房產兄弟》等招牌節目，提供更多元化的娛樂。新推出的影集《企鵝人》、《沙丘：預言》等也有觀眾熱切期待，至於已經開始選角的新版《哈利波特》影集，更會是各方矚目的焦點。目前以標準方案，Max標準方案支援同時在2部裝置上觀看，且有Full HD影片解析度，並可下載次數達30次。高級方案可同時在4部裝置上觀看，提供4K UHD影片解析度與杜比全景聲（Dolby Atmos），可下載次數提高到100次。Max正式在台開張，也讓美國最大的幾家影業集團串流平台幾乎在台到齊，未來的競爭必然更加激烈，值得拭目以待。