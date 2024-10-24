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▲片中，薛景求（右）和張東健為了各自的兒女，不惜兄弟鬩牆。（圖／網銀國際影視）

▲片中，金喜愛（左）與丈夫張東健面對孩子變成殺人犯，陷入痛苦困境。（圖／網銀國際影視）

由「網銀國際影視」發行的韓國懸疑驚悚鉅作《非普通家族》即將在11月1日全台盛大上映，日前在韓國上映首日旋即擊退《辣手警探2》奪下票房冠軍寶座，並連續7天雄踞排行榜，目前累積票房超過32億韓幣（資料來源：KOFIC，截至10月23日），更獲得網友盛讚、口碑好評炸裂。《非普通家族》是由南韓名導許秦豪執導，集結影帝薛景求攜手張東健、金喜愛、金秀賢同台飆戲，張東健受訪特別感謝「片中老婆」金喜愛的幫助，而該作在多倫多世界首映後，就備受全球影迷期待，英國權威網站NME評為「令人難以忘懷，動搖人心的強力鉅作」，魅力可見一斑。《非普通家族》劇情講述一對個性迥異的兄弟，各自成家立業，追求名利雙收的律師哥哥再娶了年輕嬌妻，善惡分明的醫師弟弟和年長妻子恩愛多年，卻發現他們的孩子竟一起成為了罪犯，隨著真相層層揭開，4個人的價值觀逐漸崩塌。電影今（24日）曝光正式預告，透露片中薛景求、張東健兄弟倆的孩子因為一場惡作劇而淪為殺人犯，看似單純的高中少女，卻對薛景求說出：「你有辦法讓它不算是一種罪行嗎？」的冷血發言，令人毛骨悚然；個性正直的張東健無法忍受哥哥薛景求欲掩蓋真相，怒罵：「王牌律師的女兒若變成殺人犯，會讓你很頭痛是吧？」更發狂翻桌，為了是否公開孩子罪行，兄弟澈底鬧翻。韓流始祖張東健以顏值征服萬千粉絲，這次對上影帝薛景求，演技令觀眾驚豔，接受韓國媒體訪問時，張東健表示：「如果形容以往的作品，我是從某處找來不是自己的東西，進而附加在角色上，這次則是發掘自己內在的某些東西來表現，這種經歷好像是第一次。」坦言演戲心態與過去不同，「感覺像是以演員的身分重新開始。」他所飾演的宰奎是一位道德崇高又有心地善良的醫生，但面對兒子犯下重罪，他經歷了極大的內心掙扎。張東健育有一男一女，他回憶：「拍戲過程中，有些場景讓我覺得心都要被撕裂了。」片中，張東健與金喜愛飾演一對同是高知識分子的夫妻，金喜愛實際上大張東健5歲，主動提出姊弟戀的設定，兩人就像結婚多年的夫妻，張東健滿是感謝：「我真的受到金喜愛前輩很多幫助，當她對我的表演做出和我自己預期不同的反應時，我常常會想『哦！這樣才是對的』。」因為對於孩子公開罪行與否，張東健與薛景求有不少激烈對手戲，拍攝期間為了入戲，薛景求透露平時和張東健以哥哥、弟弟互稱，還回憶起第一次聽說要和著名的亞洲男神張東健演出兄弟時，心想自己和東健演兄弟，大家會相信嗎？但後來也就抱著豁出去的心態演了，畢竟兄弟的長相也不一定相同嘛！」笑翻影迷。原 作：《The Dinner》類 型：驚悚導 演：許秦豪編 劇：許秦豪、朴恩喬、朴俊錫語 言：韓文片 長：116分鐘主 演：薛景求（飾演：宰完）張東健（飾演：宰奎）金喜愛（飾演：妍京／宰奎的妻子）金秀賢（飾演：智秀／宰完的妻子）上映日：2024年11月1日