我是廣告 請繼續往下閱讀





近來台南市發生多起弊案，例如台鹽綠能疑涉光電弊案、台南市議長邱莉莉賄選案等。國民黨立委謝龍介表示，他有接到情報，聽說某位牽扯許多重案的執政黨高層要走了；謝呼籲法務部，做超前部署，不要讓人跑了。謝龍介昨日在臉書發文表示，他今天質詢法務部長鄭銘謙，鄭跟他一樣故鄉在台南，但台南這幾年來遭受多少糟蹋，他告發過數件，鄭部長有偵辦嗎？他質疑，案件沒有任何的進展，讓他覺得實在很奇怪。謝龍介指出，他要再跟鄭銘謙公開檢舉，但因為現在案件在偵查中，基於偵查不公開原則，自己不能公開說那個人的名字。謝龍介接續指出，這位嫌疑犯，過去曾經是執政黨的高層，目前牽扯到許多重案，而他也接到情報，聽說這位執政黨的高層要走了，所以他正式跟鄭銘謙舉報。謝龍介強調，「如果他烙跑掉，所有案件都不能辦！鄭部長如何防範？」謝龍介表示，鄭銘謙的回應是，因為對案件是不干涉、不知道、不介入，如果提供具體情資，承諾會轉給承辦的地檢署，依《刑事訴訟法》228條告發。謝龍介再次強調，這是社會矚目的重大案件，會後他已把情報提供給法務部，請有關單位做超前部署，不要讓人跑了。