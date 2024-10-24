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▲今（2024）年首度推出感恩回饋，連續無中斷年資滿25年以上的會員，會陸續收到黑色購物節的廣告信件，內含有感謝函，可持兌換券至全台賣場兌換PIZZA。（圖／官方提供）

美式賣場好市多（Costco）今年「黑色購物節」活動將自11月25日起至12月1日展開，一連7天推出限定優惠，並且鐵粉們可以要注意了，今年收到好市多黑色購物節廣告信件可別不小心丟掉了！好市多今（2024）年感謝會員們見證好市多的成長，只要滿25年、20年的資深會員，在廣告信件內分別會收到披薩或烤雞兌換券，且不分「一般會員」和「黑鑽會員」。今年美式賣場好市多（Costco）年度優惠檔期「黑色購物節」活動將自11月25日起至12月1日展開，一連7天推限定優惠，並且今（2024）年首度推出感恩回饋，連續無中斷年資滿20年以上的會員會陸續收到黑色購物節的廣告信件，內含有感謝函，可持兌換券至全台賣場兌換烤雞；25年以上會員可兌換披薩，提醒民眾可別隨便把信件丟掉了！不過事實上，沒收到信的會員仍可攜帶會員卡帶櫃台查詢年資，不分限會員卡別「一般會員」和「黑鑽會員」只要續卡滿20年，通通可以免費吃美食。也有不少會員急呼還沒收到優惠信件，好市多官方則回應「好市多考量會員人數，本次寄出25年及20年會員感謝函的兌換券，採分流處理，於2024年10月至2025年7月分六次陸續寄出，會員收到後兩個月內，都可以持兌換券到好市多兌換。」每一批寄送的兌換券的有效期間，皆不同，兌換效期都是收到的後兩個月。好市多首次回饋資深會員，也掀起網友們熱議，「今天收到好市多黑色購物節的廣告信函，沒想到裡面還附帶這張感謝函，我才知道已經是25年的會員了，好市多要請我吃披薩」、「那我爸應該也有收到? 因為我們家從我有印象以來就有會員了 至少26年了」、「25年欸 哇 應該可以頒發高級會員卡了」，會員開始期待好市多接下來還有什麼好康回饋。