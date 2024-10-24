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▲余祥銓在法庭上提出條件，建議陳家人每週或每兩週讓家人回余家。（圖／余祥銓 臉書）

▲余祥銓與太太柔柔的愛女小元寶即將於下月滿1歲，三人日前合照展露幸福洋溢。（圖／余祥銓 臉書）

余天和李亞萍的愛女余苑綺因癌症於2022年過世後，外孫由余苑綺的丈夫Gary（陳鑒）照顧。然而，Gary 6月十因涉嫌詐騙案遭到警方逮捕，余家跟陳家就展開家人監護權官司，近日也出現大進展，余祥銓受訪時透露，昨（23）日出庭時，終於見到了久違的外甥女與外甥，激動表示：「等了4個月，終於見到他們了！」根據《三立新聞網》報導，余祥銓透露，法官在庭上提出條件，建議陳家人每週或每兩週讓家人回余家給爺爺奶奶探望。陳家人當場同意這項提議。余祥銓也表示，這並不代表官司已經勝訴或完全和解，他說：「應該不算吧，我們當時只能在法院外旁聽，沒辦法進去。」至於下一次出庭的時間仍未確定。此外，余祥銓與太太柔柔的愛女小元寶即將於下月滿1歲，夫妻倆會在11月13日辦抓周派對，邀請親朋好友參加。近年「抓周派對」深受新手爸媽喜愛，許多新手爸媽喜歡多元包套服務，確保自己與親愛的寶寶都能留下美好的回憶。