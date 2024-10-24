勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手楊明勳、黃昱承2人於日前，參加全國身心障礙者技能競賽，獲得金牌及銅牌之殊榮。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，第18屆全國身心障礙者技能競賽於日前，在台北莊敬高職舉行，有來自全國各地342位身心障礙選手與會，該分署所培訓的楊明勳、黃昱承2位選手參加此一技能競賽，展現了卓越的技能與無畏的精神，包辦了工業電子職類的金牌及銅牌之殊榮，寫下了激勵人心的新篇章。
郭耿華說，榮獲金牌的楊明勳，目前是高雄市中正高工電子科3年級學生，在國中時期就接觸技藝競賽，從此便激發出濃厚的興趣，升上高中後，對於銲接電路板的實作，讓他產生極大興趣，因此，主動向老師表達希望參加選手培訓的意願，隨即加入了高屏澎東分署的培訓團隊。
楊明勳在培訓時期，在訓練師蕭千容安排的精實課程及密集的訓練下，不僅在技術上得到提升，對於勝利的意志也變得更加堅韌，終能克服身體的限制與競賽的壓力，展現高超技能，未來將以升學方式繼續學習及精進自己的技術，為自己創造更好的未來。
而獲得銅牌的黃昱承，同樣就讀中正高工電子科，目前是2年級學生，此次首次參加技能競賽，就獲得銅牌佳績，他說，自己對於許多事情都充滿興趣，除了電子外，對於多媒體設計、動畫、化工及攝影等多項領域都充滿熱情，渴望不斷探索新知識，在校園中也積極參加科展及各項競賽，這些活動讓他的生活充滿活力，也更奠定了自己面對未來的自信。
郭耿華指出，這些年輕的選手能夠在全國性的賽事中脫穎而出，實屬不易，除了要精湛的技術外，更需要有堅韌的意志，也期待他們能夠代表國家參加2027年在芬蘭舉辦的國際展能節職業技能競賽，而該分署做為培訓人才的搖籃，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也將AI及虛實整合技術運用於培訓過程，無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會等，均致力於為民眾的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術發展注入新的活力。
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郭耿華說，榮獲金牌的楊明勳，目前是高雄市中正高工電子科3年級學生，在國中時期就接觸技藝競賽，從此便激發出濃厚的興趣，升上高中後，對於銲接電路板的實作，讓他產生極大興趣，因此，主動向老師表達希望參加選手培訓的意願，隨即加入了高屏澎東分署的培訓團隊。
楊明勳在培訓時期，在訓練師蕭千容安排的精實課程及密集的訓練下，不僅在技術上得到提升，對於勝利的意志也變得更加堅韌，終能克服身體的限制與競賽的壓力，展現高超技能，未來將以升學方式繼續學習及精進自己的技術，為自己創造更好的未來。
而獲得銅牌的黃昱承，同樣就讀中正高工電子科，目前是2年級學生，此次首次參加技能競賽，就獲得銅牌佳績，他說，自己對於許多事情都充滿興趣，除了電子外，對於多媒體設計、動畫、化工及攝影等多項領域都充滿熱情，渴望不斷探索新知識，在校園中也積極參加科展及各項競賽，這些活動讓他的生活充滿活力，也更奠定了自己面對未來的自信。
郭耿華指出，這些年輕的選手能夠在全國性的賽事中脫穎而出，實屬不易，除了要精湛的技術外，更需要有堅韌的意志，也期待他們能夠代表國家參加2027年在芬蘭舉辦的國際展能節職業技能競賽，而該分署做為培訓人才的搖籃，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也將AI及虛實整合技術運用於培訓過程，無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會等，均致力於為民眾的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術發展注入新的活力。