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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加全國身心障礙者技能競賽獲獎。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動部高屏澎東分署培訓選手楊明勳(左)、黃昱承(右)，在高屏澎東分署訓練師蕭千容(中)的指導，參加全國身心障礙者技能競賽，獲得金牌及銅牌之殊榮。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手楊明勳、黃昱承2人於日前，參加全國身心障礙者技能競賽，獲得金牌及銅牌之殊榮。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，第18屆全國身心障礙者技能競賽於日前，在台北莊敬高職舉行，有來自全國各地342位身心障礙選手與會，該分署所培訓的楊明勳、黃昱承2位選手參加此一技能競賽，展現了卓越的技能與無畏的精神，包辦了工業電子職類的金牌及銅牌之殊榮，寫下了激勵人心的新篇章。郭耿華說，榮獲金牌的楊明勳，目前是高雄市中正高工電子科3年級學生，在國中時期就接觸技藝競賽，從此便激發出濃厚的興趣，升上高中後，對於銲接電路板的實作，讓他產生極大興趣，因此，主動向老師表達希望參加選手培訓的意願，隨即加入了高屏澎東分署的培訓團隊。楊明勳在培訓時期，在訓練師蕭千容安排的精實課程及密集的訓練下，不僅在技術上得到提升，對於勝利的意志也變得更加堅韌，終能克服身體的限制與競賽的壓力，展現高超技能，未來將以升學方式繼續學習及精進自己的技術，為自己創造更好的未來。而獲得銅牌的黃昱承，同樣就讀中正高工電子科，目前是2年級學生，此次首次參加技能競賽，就獲得銅牌佳績，他說，自己對於許多事情都充滿興趣，除了電子外，對於多媒體設計、動畫、化工及攝影等多項領域都充滿熱情，渴望不斷探索新知識，在校園中也積極參加科展及各項競賽，這些活動讓他的生活充滿活力，也更奠定了自己面對未來的自信。郭耿華指出，這些年輕的選手能夠在全國性的賽事中脫穎而出，實屬不易，除了要精湛的技術外，更需要有堅韌的意志，也期待他們能夠代表國家參加2027年在芬蘭舉辦的國際展能節職業技能競賽，而該分署做為培訓人才的搖籃，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也將AI及虛實整合技術運用於培訓過程，無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會等，均致力於為民眾的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術發展注入新的活力。