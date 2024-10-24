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由總統賴清德親任召集人的「國家氣候變遷對策委員會」今（24）召開第二次會議，環境部長、委員會執行秘書彭啓明於會中報告「公部門永續長聯盟推動進展」，說明永續長聯盟任務與重點推動項目，將於公建計畫、公共工程與政府採購面著手，提升政府綠色支出，實踐綠色成長與2050淨零轉型。為因應極端氣候變遷與永續發展，賴清德在「國家氣候變遷對策委員會」首次會議指出，不論是府、院或地方政府，各級政府都應建立平台，讓氣候變遷因應減緩推動機制得以落實，因此，行政院長卓榮泰在上任101天之際提出「行動101策略」，其中宣示將由各部會副首長擔任該部會「永續長」，與民間企業對齊腳步。「永續長聯盟」已於9月27日簽奉行政院長核准並成立，行政院由行政院副院長鄭麗君擔任永續長、彭啓明擔任永續長聯盟秘書長，引領中央部會實踐綠色成長與2050淨零轉型。永續長聯盟預計於11月23日辦理共識營活動，使公私部門相互學習，未來將持續辦理聯盟會議與多元培訓增能課程，加速推動國家希望工程。永續長將肩負的四大任務，包含「提升永續治理能力」、「整合機關永續事務」、「促進文化變革與創新思維」、「加強公私夥伴關係」，優先推動項目則將逐步完成內部碳盤查；汰換燃油車輛，公務車全面電動化；完成建築能效標示，朝向近零碳建築；提升綠色採購，打造減碳生態系；公私部門交流，革新組織文化。彭啓明指出，為落實四大任務，永續長聯盟的重點推動項目旨在提升政府的綠色支出，預計由2024年啟動、2025年試行、2030年擴散。針對重大公共建設計畫，國發會由2025年試行從上位計畫控管減碳效益，2026年全面實施，並控管公共建設綠色成本及各年提升比例。此外，工程會統籌的公共工程，也會訂定相關減碳指引，輔助機關建立低碳採購需求，並建置工程碳排放量估算系統；政府採購方面，2023年政府綠色採購金額占業務費預算3%，目標在2030年提升至10%，加上擴大民間綠色採購金額，總計將突破1650億元。另外，未來將優先購買對環境衝擊較少、具綠色標章之產品，擴增綠色意涵項目，例如再生能源、電動車、太陽能板、污染防治設備等，並納入具綠色意涵之工程、勞務採購項目。