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▲南台灣規模最大專業食品展覽會─高雄食品展，展現豐富多元的美味食品。(圖／記者黃守作攝，2024.10.24)

▲高雄市政府海洋局舉辦高雄海味專區開幕儀式，由市長陳其邁(右4)等人揭幕。(圖／記者黃守作攝，2024.10.24)

▲高雄地區養殖業者在高雄海味專區，展售高雄海味產品。(圖／記者黃守作攝，2024.10.24)

▲高雄地區養殖業者在高雄海味專區，展售高雄海味產品。(圖／記者黃守作攝，2024.10.24)

▲高雄市長陳其邁巡視高雄海味專區攤位。(圖／記者黃守作攝，2024.10.24)

高雄市政府海洋局於今(24)日，在高雄展覽館南館開展的高雄國際食品展，舉辦高雄海味專區開幕儀式，展現豐富多元的美味食品，以為漁業開拓多元商機。高雄市政府海洋局舉辦高雄海味專區開幕儀式，是由高雄市長陳其邁主持，經濟部國際貿易署戴婉蓉主任秘書、中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙、高雄市政府海洋局局長黃登福等人，為高雄海味專區揭幕。高雄市長陳其邁表示，農漁產具有土地連結，是有感情的產業，高雄市政府積極在國際食品展或各大食品展等通路，幫助農漁民將辛苦收穫的高雄美味販售出去，而高雄農漁產品質也是讓人「一吃上癮」。陳其邁說，高雄是全國的農、漁業生產重鎮，所產農、漁產品總產值約有635億元(漁產品355億元、農牧280億元)，總產量則約有81萬公噸(漁產品43萬公噸、農產品(蔬果)38萬公噸)，其中遠洋漁業產量、產值更為全國第一，另外，農產品則以番石榴、棗子、梅子和玉荷包荔枝的年產量全國居冠。陳其邁指出，高雄市政府海洋局在高雄國際食品展，設立高雄海味專區，邀集高雄市優質在地水產業者，展出品項包含，冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式商品，而農業局也籌組高雄物產館，推出各式生鮮蔬果、農漁畜產品，希望民眾多多支持在地產業，也相信今年的高雄國際食品展都能讓大家滿載而歸，參展業者訂單滿滿。高雄市長陳其邁並在食品展展區參觀巡場各家攤位，為參展業者打氣，對於各家業者推陳出新的商品，表達讚許及肯定。高雄市政府海洋局局長黃登福說，今(113)年高雄海味專區與高雄市20家優質水產業者合作，以「高雄海味．寶島鮮境」的海洋島嶼風格為主題，也是高雄食品展場最大的水產品專區，而作為漁業重鎮的高雄，在地就是主打水產品豐富多元，也為漁業開拓多元商機。