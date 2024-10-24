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▲大谷翔平旋風也讓日本媒體用全版報導。（圖／記者廖聿偉攝）

▲大谷翔平魅力也在日本颳起旋風。（圖／記者廖聿偉攝）

▲美國職棒大聯盟季後賽圖表，洛杉磯道奇將和紐約洋基在世界大賽爭冠。（圖／NOWnews製圖）

▲紐約洋基與洛杉磯道奇在睽違43年之久後，將再度在世界大賽上碰頭，而洋基主帥Aaron Boone稍早受訪時表示，2隊碰頭就像是「湖人打塞爾提克」。（圖／取自運動畫刊X）

2024-25球季MLB世界大賽將在台灣時間26日點燃戰火，道奇與洋基睽違43年再度於世界大賽會師，大谷翔平出色的表現，也在亞洲掀起風潮，包括台灣、日本、南韓都累積大量的粉絲，道奇季後賽在收視率成長逾30%。美國媒體分析，「大谷翔平的成功，對於大聯盟海外市場的開拓有非常大的助益。」日本人有多瘋大聯盟?根據日本收視率調查，根據《StubHub》售票系統數據顯示，世界大賽已經成為該平台近24年最賣座的賽事。另外，球迷無所不用其極搶票，導致門票供不應求，甚至傳出站票都賣破1500美金(約4.8萬台幣)。