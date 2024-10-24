2024-25球季MLB世界大賽將在台灣時間26日點燃戰火，道奇投打雙雄大谷翔平、山本由伸聯手出擊，也讓日本颳起一波「大聯盟旋風」，日本報紙也用全版且多頁的報導，猶如當年的台灣的「王建民風潮」。
道奇與洋基睽違43年再度於世界大賽會師，大谷翔平本季不僅一圓季後賽夢想，更一路殺進世界大賽，山本由伸也搭上順風車，有機會擔任世界大賽G1的先發。
大谷翔平出色的表現，也在亞洲掀起風潮，包括台灣、日本、南韓都累積大量的粉絲，道奇季後賽在收視率成長逾30%。美國媒體分析，「大谷翔平的成功，對於大聯盟海外市場的開拓有非常大的助益。」
亞洲齊瘋大谷翔平
日本人有多瘋大聯盟?根據日本收視率調查，道奇與教士系列賽決勝負的G5，在大谷翔平和達比休有的加持下，日本共有1300萬人收看，相當於10%的日本人都在看此戰，而此數據還不包括網路收看的用戶。
根據《StubHub》售票系統數據顯示，世界大賽已經成為該平台近24年最賣座的賽事。另外，球迷無所不用其極搶票，導致門票供不應求，甚至傳出站票都賣破1500美金(約4.8萬台幣)。
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亞洲齊瘋大谷翔平
日本人有多瘋大聯盟?根據日本收視率調查，道奇與教士系列賽決勝負的G5，在大谷翔平和達比休有的加持下，日本共有1300萬人收看，相當於10%的日本人都在看此戰，而此數據還不包括網路收看的用戶。
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