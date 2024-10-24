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高雄一名50歲高先生患有腸躁症，到朋友家聚餐，餐後突然一陣便意，入廁後以「亞洲蹲」的方式在馬桶上上廁所，豈料70公斤的體重讓馬桶不堪承負爆裂，男子直接摔落後一屁股坐在碎裂的陶瓷上，造成右邊臀部從右至左一道長25公分、深5.5公分的撕裂傷，左邊臀部也有約5公分長較淺的傷口，所幸未傷及肛門。大腸直腸外科醫師林順久指出，高先生被朋友緊急送到急診，經檢查發現未傷及重要神經、血管、生殖器，不過，因傷口深及臀大肌，且距離肛門極近，一般手術處理這樣的傷口，會考慮排泄物容易引發感染，大多是不予縫合的。林順久指出，考量高先生傷口深又長，不縫合又無法癒合，最終醫護團隊決定拚一下，將傷口清創後縫合並另造廔口排便，把感染風險降到最低，手術歷時一個半鐘頭。幸好高先生並未發生感染問題，住院一週即出院，約三週後回診拆線，雖然留疤痕但一切恢復良好。林順久說明，肛門外傷的影響不容小覷，嚴重程度會使手術治療上增加複雜性，最常見是嚴重感染，因為肛門皮膚皺褶多、周圍組織豐富，一旦傷口癒合不良或感染，治療過程將十分棘手，可能影響排便功能，甚至導致失禁，留下後遺症。而在傷口癒合期間，患者除了承受極大疼痛，影響生活品質，也可能留下心理創傷。林順久指出，很多人都有一吃飽就想上廁所的情況，尤其有腸燥症者，腸道蠕動功能異常，餐後常有不同程度的腹脹、腹痛、想大號等症狀，並有排便異常：腹瀉型、便祕型，便祕腹瀉交替型，而生活飲食習慣、精神壓力都可能造成腸躁症，民眾有以上情形應及早就醫確診治療。林順久提醒民眾，蹲著排便是比較符合人體排泄系統結構的，主要是蹲式比坐式的「肛直腸角」角度大，比較好施力、順暢。但現代除了某些公共場所有蹲式馬桶，家常普遍還是坐式馬桶，比較不會感到腳痠，老年人起身也比較容易。但最要不得的還是站上馬桶如廁，在坐式馬桶上「亞洲蹲」，不僅增加馬桶承重壓力，也可能因重心不穩而滑倒或跌倒而摔傷或其他意外傷害。