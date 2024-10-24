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旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）踢爆，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤取得交通大學企管碩士的論文，涉及大規模的抄襲。對此，陽明交大今（24）日表示，其論文涉及未適當引註違反學術倫理情形，已將處分通知書送達凌先生，將涉及違反學術倫理之處，確實修改並辦理論文抽換程序。陽明交大說明，針對本校經營管理研究所已畢業學生凌濤學位論文學術倫理案件，已按照《國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點》之規定，歷經校內案件處理程序後，處置結果已提報教育部核備在案。陽明交大表示，自111年9月30日接獲匿名檢舉人遞交檢舉信函，歷經「形式要件審查」、「學術倫理案件調查小組」多次會議作成處置建議，並經「學術研究誠信委員會」審議處理程序，審查結果凌先生學位論文涉及未適當引註之違反學術倫理情形，並經「學生學術倫理審議委員會」作成學生獎懲處分決定後，於112年3月10日將處分通知書送達凌先生，將涉及違反學術倫理之處，確實修改並辦理論文抽換程序。陽明交大也說，感謝各界對學術倫理的廣泛關注，然違反學術倫理之樣態多元，對不同樣態之案件，本校尊重學術倫理審查之專業與獨立性，且均依有關規定謹慎審查並進行適當處分。陽明交大指出，本校對於學術倫理案件之檢舉，皆會依法受理，如有新事證時，仍會秉持公平公正的嚴格程序審慎處理。