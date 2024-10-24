我是廣告 請繼續往下閱讀

中國河南發生一起醫療糾紛，一位女童右眼囊腫需要動手術切除，結果手術結束後，卻發現女童連左眼都包著紗布，讓家屬傻眼。院方解釋是在手術過程中發現女童左眼也有囊腫，於是「好心」一併切除，但家屬懷疑院方根本只是開錯刀，引發爭議。綜合中國媒體報導，家屬指控院方替女童左眼動刀前沒有事先通知，且在整個住院期間，院方根本沒有對女童左眼進行過檢查，懷疑院方所說的手術過程中發現女童左眼有囊腫只是藉口，根本單純就是開錯刀。院方否認開錯刀的指控，更釋出手術室的監控畫面自清。不過，家屬認為監控畫面距離手術台遙遠，再加上手術台的燈光遮擋，從影像中也無法看出或證明什麼。院方則強調，醫護人員具有專業的判斷能力，一併進行手術絕非出於失誤。然而，院方坦承手術未提前通知家屬確實在溝通上有問題，醫院會積極配合家屬處理，並對相關醫護人員進行適當處置。