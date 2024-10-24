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國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤日前遭指交大碩士論文涉抄襲，凌濤隨後反擊，論文已經通過學倫會檢驗，陽明交大今（24）日回應，審查結果是學位論文涉及「未適當引註」，也已修改完成。對此，凌濤表示，在陽明交大，論文抄襲是一定會被撤銷學位；他怒嗆，「有人長期挑戰臺大、陽交大的學倫會，認為自己的判斷優於這兩所大學」，要不是過於狂妄，就是政黨打手。凌濤今日在臉書發文表示，「居然有人長期否定臺大、陽交大的學術判斷！」；凌濤請有心人士不必以攻擊專業學術單位來遂行政治利益。凌濤痛批，用政治判斷代替學術專業，是某些綠營人士扭曲的心理。過去卡管案、林智堅案，都是如此。凌濤表示，前年選舉有有心人士檢舉她的論文，陽交大秉公召開學倫會處理，依學倫會審查，結果僅是要求補充引註，與抄襲無涉。凌濤強調，陽明交大是享譽國內外的知名大學，也是我引以為傲的母校，論文抄襲，一定撤銷學位，陽明交大學倫會的決議證實學位沒問題，當然不涉抄襲。凌濤指出，陽交大自111年9月30日接獲匿名檢舉人檢舉信函，歷經「形式要件審查」、「學術倫理案件調查小組」多次會議作成處置建議，並經「學術研究誠信委員會」審議處理程序，過程他全力配合母校學倫會的審查，程序極其嚴謹。凌濤表示，尊重專業，尊重學術判斷，應該是所有學者治學的基礎，結果有人長期護航被臺大學倫會撤銷學位的林智堅，反而攻擊學位通過學倫會審查的他。凌濤怒嗆，有人長期挑戰臺大、陽交大的學倫會，認為自己的判斷優於這兩所大學，「這樣的人到底是過於狂妄還是醉心於當政黨打手，相信社會自有公斷」。凌濤再次呼籲，外界勿因個人政治利益考量，針對學術機構、教授及教育部流程進行政治攻擊。