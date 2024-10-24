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每年歲末寒冬之際常是各地血庫告急之時，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，將再次舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，自11月1日起至11月22日止，連續4個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個車站啟動巡迴募血；誠摯邀請您共同響應，讓更多需要輸血幫助的傷病患，獲得最即時的援助。（各站舉辦日期、地點，詳附表）台灣高鐵公司積極實踐社會共好的企業承諾，自2012年起，每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，累計吸引超過18,000位捐血人參與，共募得26,246袋熱血。為感謝並鼓勵更多民眾熱情響應捐血活動，凡參加本次「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，捐出熱血250ml即可獲贈兼具美感與實用性的特製「台灣高鐵肩背袋」乙個，捐血500ml可再獲神秘好禮乙份，數量有限，送完為止。歡迎民眾一同挽袖相挺、獻出熱血，延續溫暖。台灣高鐵公司特別提醒有意捐血的民眾，依照衛生福利部捐血者健康標準，每人「捐血間隔」及「年捐血量」（以出生日期起算1年）均有相關限制。全血捐血250c.c.，兩次間隔為2個月以上、500c.c.間隔3個月以上；男性全年捐血量限制在1,500c.c.以內；女性則在1,000c.c.以內。敬請捐血前請注意，共同提昇血液品質並保障捐血人自身的健康與安全。血液是醫療過程中不可或缺的重要資源，必須仰賴全民主動捐血支持。台灣高鐵公司期盼透過「寒冬送暖 捐血傳愛」活動拋磚引玉，邀請高鐵員工與民眾發揮愛心，以實際行動為血庫挹注更多血源，減緩全台各地用血壓力。期盼透過您的熱情挽袖，讓需要幫助的病患都能得到最即時的救助，讓高鐵列車乘載旅客與社會滿滿的溫暖與愛心，成就更加豐盈、美好的台灣！