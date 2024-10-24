我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫15萬張門票全數完售，黃牛猖獗已遭警方逮捕。（圖／拓元售票系統）

▲周杰倫演唱會一票難求，杰威爾回應全交給警方處理。（圖／杰威爾臉書）

天王周杰倫12月在台北大巨蛋的「嘉年華」演唱會引爆搶票熱潮，昨（23）日的售票活動吸引高達89萬人同時在線搶票，15萬張門票在短短5分鐘內就完售。不過近期黃牛猖獗，一張原價6880元的門票被黃牛炒至30萬元。針對此情，警方今日破獲國內最大黃牛售票平台「yiyiticket」，並查扣170多張周杰倫演唱會門票。對此，周杰倫經紀公司杰威爾回應《NOWnews 今日新聞》表示：「這個案件已進入刑事偵查的階段，已交由警方處理。」台北市刑大今天逮捕了負責經營黃牛售票平台「yiyiticket」的43歲劉姓男子及其33歲張姓妻子，並扣查170多張非實體的周杰倫演唱會門票，這些門票原訂通過訂單編號在演唱會開場前進行兌換。目前，警方已函請文化局將這些票作廢，並繼續調查該案件。黃牛票一直是大型演唱會的一大難題，此次警方查扣的票務數量顯示了黃牛市場的規模。對於此事件，杰威爾表示，目前案件已進入刑事偵查階段，警方將全權負責處理。該事件再次強調了正規渠道購票的重要性，以避免不必要的損失。