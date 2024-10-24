勇士很快從今夏失去Klay Thompson的傷痛中走出！31歲的Buddy Hield從板凳出發，僅上陣15分鐘，三分球7投5中，高效率攻下22分，與Curry組成新版的「浪花兄弟」。我認為勇士有機會找回強大的跑轟體系，甚至闖進西區前四強。
勇士的跑轟體系要成功，除了發動機Steph Curry外，非常需要第二號射手，這名球員無須大量球權，更不用太多的持球，只要圍繞在體系中，並埋伏在三分線外，把握住機會出手。
過去勇士王朝時期，Klay Thompson就是最重要的角色，出手快速、效率極高，也讓對手難以防範。但在Klay Thompson受傷後，勇士就找不到一個能頂替的球員，而Buddy Hield似乎是勇士的「答案」。
Hield與勇士一拍即合
Curry也坦言，「少了Klay，確實是很大的損失。但如今我和Hield努力搭配，我們都很擅長投外線，Klay 過去八年也一直在我們身旁投三分，而我有信心，Hield也能達到相同水平。」
Hield為勇士帶來了強大的外線火力，上季Thompson是僅次於Curry的勇士二號得分手。而Hield過去五個賽季共命中了1322個三分球，高居全聯盟第一，而Curry累計1264個三分球，則排名第二，如今兩人合體，的確一拍即合。
幫Curry找到助手是總經理Mike Dunleavy休季的最大目標，雖然勇士沒能搶下Paul George或Lauri Markkanen等大咖球星，但網羅Hield加盟，目前看起來是成功的布局。
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去勇士王朝時期，Klay Thompson就是最重要的角色，出手快速、效率極高，也讓對手難以防範。但在Klay Thompson受傷後，勇士就找不到一個能頂替的球員，而Buddy Hield似乎是勇士的「答案」。
Hield與勇士一拍即合
Curry也坦言，「少了Klay，確實是很大的損失。但如今我和Hield努力搭配，我們都很擅長投外線，Klay 過去八年也一直在我們身旁投三分，而我有信心，Hield也能達到相同水平。」
Hield為勇士帶來了強大的外線火力，上季Thompson是僅次於Curry的勇士二號得分手。而Hield過去五個賽季共命中了1322個三分球，高居全聯盟第一，而Curry累計1264個三分球，則排名第二，如今兩人合體，的確一拍即合。
幫Curry找到助手是總經理Mike Dunleavy休季的最大目標，雖然勇士沒能搶下Paul George或Lauri Markkanen等大咖球星，但網羅Hield加盟，目前看起來是成功的布局。