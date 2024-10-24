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▲金州勇士在熱身賽曾飆進28記三分球，比球隊例行賽的隊史紀錄還要多1個，外線手感完全投開，其中31歲的射手Buddy Hield 一人就命中6記三分。（圖／取自金州勇士官方X）

▲金州勇士一哥Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

勇士的跑轟體系要成功，除了發動機Steph Curry外，過去勇士王朝時期，Klay Thompson就是最重要的角色，出手快速、效率極高，也讓對手難以防範。但在Klay Thompson受傷後，勇士就找不到一個能頂替的球員，而Curry也坦言，Hield為勇士帶來了強大的外線火力，上季Thompson是僅次於Curry的勇士二號得分手。而幫Curry找到助手是總經理Mike Dunleavy休季的最大目標，