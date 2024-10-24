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壽險保單能否視為債務人的財產，被法院強制執行引發爭議，原本金管會順應民意，擬修正「保險法」，提出8大類保額100萬元不用被強制執行，不過，金管會主委彭金隆今（24）日在立法院財政委員會表示，由於預告修法期間收到很多意見，最新修法規畫，不會訂出豁免強制執行100萬元的上限，而是連結行政執行法「最低生活津貼」為標準，壽險跟年金險解約金達一定金額以上，才可作為強制執行的對象，目前這金額大概在新台幣10萬元至20萬元之間，預計10月底前送行政院。由於先前最高法院民事裁定，執行法院得在必要時核發執行命令，終止債務人為要保人的壽險契約，命保險公司償付解約金，導致保單遭強制解約件數暴增。國民黨立委王鴻薇今日質詢時指出，保單被強制執行，已經使很多保戶的權益受損，她收到很多陳情案，很多民眾只懇求能夠讓自己留個棺材本。原本金管會今年6月預告修正「保險法」，提出8大類免於被強制執行的保單，包含產險、健康險、傷害險、1年期壽險、小額終老險、被保險人合併後保額不到100萬元壽險、已在給付年金的年金險、單筆解約金不超過10萬元的壽險等等，不得扣押或做為強制執行標的，立委也關心最新修法進度。彭金隆卻表示，修法方向有所調整，主要是預告期間收到很多意見，不希望保險成為規避債務的作法，因此，會予以簡化，最高法院民事大法庭也作出897號裁定，免強制執行只限人壽保險，不含健康及傷害險，同時，由於年金險則和儲蓄險很像，若規定達到一定金額以上才能成為強制執行對象，也會讓很多債權人認為債權不保。因此，他說，最新修法規畫已不是直接訂出豁免強制執行上限100萬元，而是連結行政執行法「最低生活津貼」作為標準，壽險及年金險解約金達一定金額，才可做為強制執行對象，這金額會變動，目前看起來大致在10萬至20萬元之間，小額終老險也在人壽保險範圍之內。金管會保險局則進一步解釋，為了門檻標準比較一致，因此用解約金的方式，解約金門檻會參照強制執行法，制執行法是不得低於3個月，債務人跟共同生活的親屬，共同生活所需費用，至於到底需要多少金額，還在討論中，等決定後會送交行政院。至於原規定的8類保單類型有哪些改變、解約金一定金額具體數字為何？保險局表示，最高法院大法庭認為要是人壽保險契約才可作為強制執行標的，金管會會參照這一裁定，意味健康險、傷害險不得作為強制執行標的，其餘細節待行政院拍板定案後，再對外說明。不過，王鴻薇也在臉書發文強調，金管會這樣的大轉彎，令人難以接受，債權人的權益固然要保障，但也不能對債務人趕盡殺絕，連個棺材本都不留。未來修正草案送進立法院，一定會好好審議，為大家爭取最基本的權益。