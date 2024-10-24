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民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，近來傳出柯文哲隨身USB中有許多金主，政治獻金金流成關注焦點。對此，名嘴王瑞德表示，柯文哲以「抖內200塊就好」、「我沒錢我很窮」在外面欺騙無知的小草，還讓台北市民給柯一個機會，實際上錢多到可以買豪宅；王痛批柯，「不自愛！今天才會關在台北看守所裡面。」王瑞德今（24）日在三立政論節目《前進新台灣》表示，有人只是聽了柯文哲一場演講，就決定用2百萬跟柯認識一下，這是柯的魅力，給柯錢不是問題，有沒有違反政治獻金法申報才是問題。王瑞德質疑，為什麼柯文哲要以「抖內200塊就好」、「我沒錢我很窮」在外面欺騙無知的小草？柯的錢多到可以買豪宅，可能連柯自己都搞不清處自己有多有錢。王瑞德表示，事實上，大家也很訝異，10幾年前在幫柯的時候，以為柯講的話像真的一樣，讓台北市民給柯一個機會；王痛批柯，「不自愛！今天才會關在台北看守所裡面。」王瑞德續指，這還不包括之前台派的金主，一筆一筆的給柯，卻都沒有開收據，台灣民眾黨喊這麼大聲，如果到時候把全部都弄出來，只會更難看；王認為，不止這些檯面上的人捐錢給柯。王瑞德強調，檢察官的重點並不是傳喚所有人來，而是這些人可以證實USB檔裡面1500確實是1500萬台幣，這才是要定柯罪最終的證據。