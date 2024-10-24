我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Benjamin Dyball曾拿下男子總排第一名，打破KOM紀錄。(圖/中華民國自行車騎士協會提供)

2024臺灣KOM自行車登山王挑戰明(25)日上午5時登場，臺灣KOM自行車登山王挑戰被法國專業單車雜誌喻為世界10大艱難自行車登山賽之一的挑戰，堂堂邁入第13年。受地震影響，以KOM 2.0版形容「北進武嶺」的陳姿吟坦言，因為工作的關係，沒辦法像以前選手時期天天練，大約兩天練一次，一次練一到兩個小時，有點小擔心。「上週五有去騎了一次賽段，後段有點後繼乏力。」她說。今年有來自美、英、法、德、義、西、荷、加、墨、日、泰、菲、越、丹麥、瑞士、澳洲、挪威、波蘭、馬來西亞、新加坡、比利時、中國、印尼、印度、香港、哥倫比亞、喬治亞、澳門、捷克及我國共30個國家和地區車友參加。其中2023環日本亞軍、女子組亮點有日本奧運國手中込由香里(Nakagome Yukari)、瑞士自行車網紅黛比布魯諾德 (Deby Brunold)。原臺灣KOM路線是橫切直上中央山脈東進武嶺，今年是從宜蘭北進武嶺，沿雪山山脈跟中央山脈間的蘭陽溪谷，經梨山聚落直達中央山脈山脊的大禹嶺，進入臺灣KOM最具挑戰性的最後10公里天堂坡，抵達海拔3275公尺的終點武嶺。