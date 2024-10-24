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美股道瓊工業進入十月後屢屢創高，財經網站Barchart.com於23日在社群平台X指出，「股神」巴菲特最青睞的市場指標已觸及200%，超越網路泡沫及全球金融海嘯時期。花旗分析師示警，做多標普500曝險已過高，股市可能暴跌警訊逐漸浮現。「巴菲特指標」得回溯自2001年底，當時巴菲特表示，將美股所有上市公司總市值，除以最新一季國內生產毛額（GDP），所得估值可作為判斷整體股市是否過高或是過低，如果指標在75％到90％，代表股市仍在合理區間，若超過120％則表示股市已被高估，這項該指標在7月9日一度攀升196.2％、逼近200％，遠遠超出網路泡沫前的159％。根據Business Insider報導，花旗分析師在最新報告中指出，標普500指數的多頭部位已達到2023年中期後最高點，當時指數的曝險程度，在後續三個月內回落超過10%。花旗分析師認為，美國企業至今公布的第三季財報表現良好，讓投資人相對樂觀，標普500指數做多部位持續增加，已突破3年高點，但風險隨之增加。