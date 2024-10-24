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國民黨2026新北市長人選成外界焦點，民進黨立委蘇巧慧今（24）日公開表態報名2026新北市長，而新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川以及國民黨立委洪孟楷都是外界猜測的市長候選人。對此，前立委郭正亮表示，新北群眾造勢能力一定要很強，但蘇巧慧跟他爸爸蘇貞昌實力差很多，沒有大家想像中的強。郭正亮今（24）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，劉和然非常認真跑基層，且新北市長侯友宜明顯是支持劉和然；而李四川要處理侯友宜的問題，且李也沒有強烈表達要選。郭正亮接續表示，雖然外界猜測李四川改變造型跟參選有關，但郭認為，「沒有自己講都不算」，因此，國民黨未來變數還很多。郭正亮指出，洪孟楷不會選，因李四川、劉和然都是前輩，且洪還很年輕，未來機會還很多。郭正亮表示，已表態參選新北市長的蘇巧慧，沒有大家想像中的強，跟她爸爸蘇貞昌實力差遠了，「你有看過她演講超過一小時嗎？」郭正亮強調，選舉有文武場，新北就是武場，群眾造勢能力一定要很強，不然沒辦法選，若論武場而言，李四川較為吃香。