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▲「阿英海產粥」今日突然在臉書上發文，無預警宣布熄燈消息。（圖／翻攝自臉書粉專）

▲阿英海產粥獨特又鮮美的湯頭令許多老饕流連忘返。（圖／翻攝自臉書粉專）

台北市科技大樓捷運站、台大後門周邊排隊美食「阿英海產粥」，今（24）日突然無預警宣布永久歇業。老闆娘英姐今年健康狀況亮紅燈，檢查後發現要住院至少2個月，才會不捨宣布熄燈，家屬代為表達熄燈消息，也感性地說：「這間店養大了我們一家，也承載了很多回憶，現在要掰掰了。」消息一出，更是震驚大票老饕，紛紛難過直呼：「最好吃的海產粥沒有之一！」沒想到，稍早「阿英海產粥」卻突然在臉書上發文，無預警宣布熄燈消息，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業。」家屬透露，英姐早上掛號進行一連串檢查，剛剛才暫時告一段落，並且在等待病房，由於至少要住院2個月，還要施打抗生素治療觀察2周，因此英姐才決定結束營業，「當然英姐非常不甘心也非常捨不得。」家屬表示，很早就希望英姐退休，但英姐堅持要到煮不動為止，前一晚也是因為英姐身體受不了，才會提早打烊。「現在回來整理店裡時，突然有點難過，這間店養大了我們一家，也承載了很多回憶，現在要掰掰了。」貼文一出，立即引起大票老饕不捨留言，「噩耗，台大附近真的變成美食沙漠了」、「謝謝英姐，你是我的台大後門回憶之一」、「最好吃的海產粥沒有之一，一試成主顧」、「身體重要！我們都會記得那碗粥的味道的」。「阿英海產粥」在台大後門經營超過10年，是附近學生及上班族的必吃美食，每到下班下課總能看見大排長龍的隊伍，除非電話預訂餐點，否則現場都要等候超過1小時。實際查詢Google評分，「阿英海產粥」有4.2顆星，以及672則評論，獨特又鮮美的湯頭令許多老饕流連忘返，大讚「用料紮實、湯頭新鮮，調味適中，是我喜歡的清爽味道」、「粥都現點現煮！很大一碗可以吃很飽」。