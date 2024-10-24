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民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，日前涉案的在押被告威京集團主席沈慶京和國民黨台北市議員應曉薇，遭檢察官聲請延押，裁定結果將於10月28日5週一出爐，而柯文哲是否會被聲請延押也引發外界熱議；對此，律師王至德表示，如果檢察官不聲請延押柯了，有可能是已經掌握關鍵證據，柯文哲就要更小心了。王至德在臉書發文表示，最近看到柯文哲案因為查不到關鍵證據，因此打算再押2個月的新聞，聽起來很荒謬，怎麼都查不到證據，不就應該要放出來了嗎？怎麼會檢察官「努力不夠」沒查到證據反而繼續「懲罰」被告？王至德指出，首先，檢察官不會努力不夠，他們都很認真，加班是常態，只是可能真的證據不好查，不過就算是證據不好查，但是既然都讓你關了2個月，你還是沒找到關鍵證據，那不就代表可能根本沒有涉案？或是就算有涉案，可能根本沒有足以起訴的證據？那不就更應該要放人了嗎？王至德分析，事實上這種找不到證據再繼續羈押的狀況在實務上並不罕見，雖然說羈押是在避免串證、湮滅證據、預防犯罪等等目的，並不是拿來當偵查工具的，但是實務上卻常常被檢察官用來當作偵查的手段，一方面給予被限制自由的心理壓力讓被告比較容易說實話，另一方面還可以隨時提來問話，比起平常還要訂時間再開庭的模式，簡直是方便的不得了。王至德表示，也因此雖然目前還沒確定柯文哲是否會再被延押2個月，但依照現在這個情勢看來，如果還沒找到關鍵性的證據，應該是會繼續羈押；相反的，如果這個時候檢察官不聲請延押了，也有可能是已經掌握到很關鍵的證據，判斷不需要再羈押了，為了避免又引起更大的關注與爭議所以就放人，那柯文哲就要更小心了。