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行政院主計總處今（24）日公布9月失業率為3.43%，較上8月減少0.07%，經季節調整後失業率為 3.38%，較上月上升 0.02 個百分點，創「24年同月最低」；失業人數為41萬2000人，較上月減少7000人，9 月非勞動力人數為 823 萬 7 千人，較上月增加2萬人，勞動力參與率為 59.33%，較上月下降 0.09 個百分點。主計總處說明，9月失業者，其中因對原有工作不滿意而失業者減少 4000人，初次尋職失業者亦減 2000人；與上年同月比較，失業人數減少 4000。1 至 9 月失業人數平均為40萬7000人，較上年同期減少1萬2000人；而在就業部分，9月受暑期工讀生退離影響，較上月減少9000人，其中服務業部門及農業部門分別減少1萬1000人，工業部門則增 3000人；與上年同月比較，計增加6萬3000人。1至 9月就業人數平均為1,159萬1000人， 較上年同期增加7萬9000人。而受經濟因素包括業務不振、 無法找到工時大於 35 小時之 工作及季節關係致週工時未達 35 小時者為17萬4000人， 較上月減少2萬3000人，較上年同月亦減2萬9000人。在失業率部分，9月失業率為 3.43%，較上月下降 0.05 個百分點，較上年同月亦降 0.05 個百分點。1至9月失業率平均為3.39%，較上年同期下降0.13個百分點。按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 4.51%最高，高級中等（高中、 高職）及研究所程度者分別為 3.28%及 2.87%：按年齡層觀察，15 至 19 歲者失業率 9.88%，20 至 24 歲者 12.14%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高；25 至 29 歲者失業率為 6.14%，30 至 34 歲者為 3.40%；按經季節調整後失業率為 3.38%，較上月上升 0.02 個百分點。