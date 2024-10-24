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▲陶喆的經典歌曲〈今天你要嫁給我〉，竟被黃曉明女友葉珂評價「丟人」。（圖／記者李政龍拍攝）

▲陶喆年底將推出新專輯，下個月將在台北小巨蛋開演唱會。（圖／記者李政龍拍攝）

中國男星黃曉明去年與Angelababy（楊穎）離婚後，上月和小14歲的網紅葉珂大方認愛，葉珂如今也因為黃曉明的女友身分受到關注，一舉一動都成為焦點，近日她在直播中脫口說出伍佰和陶喆的歌曲「猥瑣」、「丟人」，言論引發網友熱議，陶喆今（24）日出席活動時被問及此事，表示自己知道這件事，但他霸氣回覆：「完全沒有理她在說什麼」，專注做自己的音樂就好。葉珂日前在直播中提到，有一次生日派對時，和朋友提前到場，並隨意唱了一些歌，然而她卻說：「唱伍佰的什麼那起又落之類猥瑣的歌，又唱了張惠妹的歌，我根本就唱不上去，還唱了〈今天你要嫁給我〉之類的丟人曲目。」一番言論迅速在網上引發爭議，許多網友要求她對此公開道歉。陶喆今日（24日）參加活動時，坦言自己有聽到這件事，表示：「完全沒有理她在說什麼，大概有聽到她的形容，但我專注做自己的音樂就好。」陶喆還提到，唱這首歌時都像一場大型婚禮，氣氛非常好。另外陶喆還透露預計在年底推出新專輯的好消息，而現在正忙於錄音製作。他也即將於11月重返台北小巨蛋開唱，這是他睽違10年的重小巨蛋，讓他直呼興奮，門票在開售後迅速售罄。