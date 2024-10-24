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北韓派遣精銳部隊支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭已成為國際關注的焦點，如今俄烏戰事超過兩年半，《金融時報》報導提及北韓之所以派兵協助俄羅斯，主要目的就是為了配合俄軍收復被烏克蘭控制的庫斯克地區，而非直接改變前線戰局，尤其是在俄國難以補足兵力缺口的困境之下。《金融時報》報導指出，韓國情報部門取得的影片發現，北韓軍方派出1.2萬名士兵，偽裝成俄國西伯利亞布里亞特（Buryats）以及雅庫特（Yakuts）兩個少數民族人士，試圖掩蓋平壤介入俄烏戰爭的事實。報導指出，有專家認為僅1.2萬兵力無法有效地扭轉戰局，烏克蘭分析人士也稱俄羅斯必須增派現有兵力至少一倍以上的人力才能在庫斯克地區形成有效的反擊，不過英國皇家聯合軍事研究所專家認為，北韓軍隊在士氣、凝聚力方面都高於目前的俄軍，因此能夠發動一定規模的攻勢，這使得北韓的加入為俄軍提供了一定的戰術支持。報導指出，俄羅斯在長期戰爭中的兵力損失巨大，估計傷亡人數已超過60萬人，光是今年俄軍也最多只能維持每月募集3萬人的水準，再加上蒲亭多次拒絕再動員，因此在俄羅斯前線仍面臨兵力不足的困境下，對北韓的支援抱有極大期望。此外，韓國的情報顯示，北韓正全力支援俄國，提供彈藥和軍需物資。北韓境內的200座軍需工廠已經全力生產軍火，並從民用電器中提取零件以應對國際制裁的限制。這種持續的軍事支援可能進一步削弱北韓的自我防禦能力，促使韓國考慮向烏克蘭提供攻擊性武器作為反制措施。國際社會普遍擔心，北韓的參戰將使衝突升級。北約新成員芬蘭總統史塔布也警告，如果北韓繼續支持俄國，這將進一步擴大朝鮮半島的安全威脅。他預計在即將訪問中國時，會向習近平表達不應在俄烏戰爭中援助俄羅斯的立場。