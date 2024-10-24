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周杰倫將在台北大巨蛋舉辦演唱會，吸引搶票熱潮，也讓黃牛看上這波商機，藉此大撈一筆。北市刑大23日破獲全台最大販售黃牛票業者，在桃園某五星級酒店內逮捕一對夫妻檔，剛從澳門回國，2人落網時穿著光鮮亮麗，到案後卻哭窮喊身背千萬債務，但從妻子的臉書可見，經常曬出和家人到國內外看演唱會，甚至經常PO出一家人到餐廳吃高級料理、住高級飯店的照片，當場打臉。警方調查，43歲劉男、33歲張女為夫妻檔，主要透過駭客上網搶票，並在各大網站平台發文，以演唱會門票2、3倍的價格出售獲利，這次周杰倫演唱會打出「保證預售」，先收取現金等取票後再提供給民眾，光預收就有64人，金額高達200萬元。警方發現，兩人從事黃牛超過10年，自詡官方LNE群組是全台最大，平時躲藏在桃園地區，經常出入高檔5星級酒店，早在演唱會門票開賣之前，就已鎖定2人行蹤，待購票結束立刻上門逮人。儘管2人矢口否認犯行，但警方卻從查扣的電腦資料中發現證據，這下百口莫辯，訊後依文化創意產業發展法、偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦。如今張女的臉書也被挖出，可見她經常在臉書炫耀豪奢生活，曬出和家人到國內外看演唱會的照片，舉凡ENERGY、火星人、aespa、容祖兒、鄧紫棋等，最新一篇貼文，更是帶著爸媽參加國慶晚會看江蕙演出。除了看演唱會之外，也能從臉書照片中發現，一家人經常飛出國旅遊、吃好料、住高級酒店，生活相當滋潤。