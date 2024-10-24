中央氣象署於今（24）上午7時25分針對基隆、宜蘭、台北地區發布豪雨特報，依據統計資料，台灣東北部已逐漸出現雨勢，台水公司嚴陣以待，對於颱風豪雨可能引起原水高濁度問題，備妥淨水藥品、沉澱池清淤、配水池維持高水位、及備用發電機和監測設備的檢整，隨時關注颱風豪雨動態適時啟動各項應變機制，確保供水穩定，並針對前次山陀兒颱風造成新北市金山、萬里供水異常地區，再次盤點相關整備防汛措施，以求於本次豪雨事件中供水正常，確保民眾用水權益。
台水提醒，豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
若豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。
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台水提醒，豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
若豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。