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▲臺北捷運加強宣導電扶梯兩側皆可站立。（圖／北捷）

為兼顧電扶梯搭乘安全與秩序，臺北捷運持續宣導「緊握扶手、站穩踏階」8字訣，北捷強調電扶梯兩側皆可站立，持續維護良好的捷運乘車文化。捷運車站每臺電扶梯，均貼有顯眼的「緊握扶手、站穩踏階」黃色標示，同時透過「台北捷運Go」App、動畫廣告、色彩鮮艷的指標公告、車站廣播、月臺電視等各種管道，加強宣導使用電扶梯時留意自身與他人安全，互相尊重，共同維護搭乘秩序。除此之外，在人潮眾多的大巨蛋球賽、跨年活動散場等大型活動輸運，更是指派專人舉牌加強提醒旅客兩側皆可站立，依序搭乘勿奔跑；以臺北大巨蛋球賽散場輸運為例，工作人員均在電扶梯旁舉牌，宣導旅客兩側站立，現場民眾均依照人員引導，秩序十分良好。近期將進一步研議尖峰時段於臺北車站等重要轉乘車站，適時採取標示及廣播方式，加強宣導兩側均可站立，加速紓解人潮。提醒大家搭乘電扶梯時，多加留意電扶梯行進動態，不要使用手機，避免踩空或跌倒受傷；請站在踏階中央的「黃色框框」內，千萬不要靠近踏階或側板的縫隙，以免裙擺、鞋帶或軟膠鞋捲入梳齒內。另外，請家長務必注意隨行孩童安全及正確使用電扶梯；手提重物、身體不適及年長旅客者，請盡量選擇搭乘電梯。至於電扶梯設備安全性方面，臺北捷運對於電扶梯設備的安全性採高標準要求，除制訂有嚴謹的維修計畫外，每月亦均定期實施維護保養，維持設備穩定，請旅客安心搭乘。臺北捷運呼籲旅客多多發揮禮讓精神，隨時留意自身與他人，安全使用電扶梯。