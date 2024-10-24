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美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）公布了今年第3季財報，儘管營收略低於市場預期，但因為利潤超出預測，其股價在盤後交易中一度飆升12%。美股週四（24）特斯拉股價盤前漲逾16%，那斯達克綜合指數和標普500指數也在開盤後迅速反彈，與此同時美國企業財報季進入高潮，投資者密切關注公司業績。美股週四早盤，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.3%；那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 0.6%；標普500指數報5810點，升13點或0.23%；費城半導體指數漲近 0.6%。受到特斯拉的樂觀財測推動，那斯達克綜合指數和標普500指數在開盤後迅速反彈，在財報公布前特斯拉推出了新款自駕計程車Cybercab，但由於缺乏具體細節，投資者情緒一度受到影響，導致股價下滑，不過最新財報顯示毛利率上升的業務反彈跡象，同時明年將量產的便宜電動汽車產品也讓投資人對其通滿期待。除了特斯拉，其他科技巨頭如輝達（NVIDIA）也吸引了市場目光。輝達在印度AI峰會上宣布將擴大與印度企業的合作，並針對當地市場推出輕量級AI大模型。輝達創辦人黃仁勳表示，公司在印度的運算能力將比一年前增長近20倍，並承諾持續加大對該市場的投入。受此消息影響，輝達股價在週四早盤上漲1.05%。其他企業如波音（Boeing）則面臨不同挑戰，持續的罷工導致波音與供應鏈企業面臨生產困境，部分員工申請失業救濟，這也為整體就業市場帶來變數。隨著更多企業財報陸續公布，投資者將繼續關注各大企業的表現，從中尋找未來股市走勢的線索。經濟數據方面，美國勞工部最新公布的數據顯示，截至10月19日當週，首次申領失業救濟金人數為22.7萬人，低於市場預期的24.3萬人，連續第二周下降，顯示美國勞動市場的韌性。這項數據進一步提振了市場情緒，顯示美國經濟即便面臨通膨壓力和利率上升的挑戰，仍能保持穩健增長。