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▲高胥崴（左）和Chris在《戀愛Casting》挑戰BL對手戲演出。（圖／轉高高娛樂有限公司提供）

▲廖彥龍（左）和Yi在《戀愛Casting》的BL劇挑戰中配成一對。（圖／轉高高娛樂有限公司提供）

▲來自泰國的Yi在《戀愛Casting》展現好身材。（圖／轉高高娛樂有限公司提供）

▲阿本（中）擔任《戀愛Casting》的主持，和高胥崴（右四）等8位主角一起出席首映會。（圖／轉高高娛樂有限公司提供）

BL劇風潮席捲亞洲，酷粉娛樂出品的最新BL實境節目《戀愛Casting》，在第11屆台灣酷兒影展全球首映，包括「U:NUS」隊長高胥崴和同樣從《原子少年》嶄露頭角的傅俊傑（Pink）、來自泰國的華裔模特兒Yi 等8位位帥氣男生不但生活在一起，還不時要一起接受BL劇情演出考驗，到底會不會有人假戲真做？成為最大的看點。高胥崴、Pink、Yi和身兼演員與模特的廖彥龍、在研究所主修諮商心理學的時裝模特兒Fumi、年僅22歲的平面模特兒Chris、環球旅遊先生冠軍陳建宇、人氣YouTuber兼演員的Robert洪仕晟組成《戀愛Casting》男神團，主持人阿本也見證他們在節目裡的真實情感變化，透露男生們合演完BL的情節，還要在一起生活，有人真的有點走心，過程中展現出來的感情很真誠。對於是否擔心參加《戀愛Casting》會使自己的性向被人猜疑？高胥崴坦言沒有這樣想，而是每個劇本都是挑戰，然而他在參加節目的前、後，心境確實有所轉變。被問到BL劇越拍尺度越大，他有沒有在演戲時會有祼露程度的限制，尤其首映中播放的頭兩集，大家都有露，只有他包得緊緊，他也只得尷尬承認，現在是不會脫。倒是泰國來的Yi和健美的陳建宇被拱為「裸露擔當」。在《戀愛Casting》中，高胥崴呈現與《原子少年》不同的魅力，當初《原子少年》入圍金鐘獎最佳綜藝節目未能獲獎，今年師妹《未來少女》終於抱回金鐘獎，高胥崴說道：「 我們那一季沒有拿到奬有點遺憾，因為工作人員和節目組都很棒，這個節目做得非常好，有些可惜，《未來少女》有點彌補到我們當初沒拿到的遺憾。」阿本直呼：「等明年《戀愛Casting》吧。」高胥崴也期許《戀愛Casting》有好成績。