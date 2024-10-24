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▲前鋒Andrew Wiggins能當鋼多重角色。勇士陣容深度傲視聯盟，勇士可以擺出來的陣容組合和功能性非常多樣。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA金州勇士休賽季成功在自由市場上搶下射手Buddy Hield，是個相當不錯的操作。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士中鋒「嘴綠」Draymond Green是球隊的防守悍將。（圖／美聯社／達志影像）

勇士球季開幕戰139：104大勝拓荒者，拓荒者實力太差，這場大勝從比數和結果看真沒什麼代表性，除了先發五人Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Stephen Curry、Trayce Jackson-Davis、Draymond Green，勇士板凳還有七名輪換主力，勇士陣容深度傲視聯盟，勇士可以擺出來的陣容組合和功能性非常多樣。對拓荒者一戰勇士三分球48投20中，三分命中率4成17，勇士三分火力和綿密火網一點都不輸上季三分球大隊塞爾蒂克。從鋒線人手、功能多樣性和出色運動能力看，今年勇士更有本錢打小球和小個陣容，展現更有韌性防守質量，在攻防轉換和速度上壓制對手，掌控比賽節奏。今年勇士所有對手很難再全面包夾Stephen Curry，因為Curry有更多出色射手和配角，他們的投籃、得分武器、空切接應、速度體能都會讓對手付出更大代價。當Stephen Curry很難再被針對性防守限制，Curry持球、空間都得到解放，勇士攻防兩端都會出現更多空檔，打出更靈活團隊和出色進攻。Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Kyle Anderson、Gary Payton二世都是鋒線對位防守尖兵，Trayce Jackson-Davis和Kevon Looney都是禁區防守苦力，De’Anthony Melton是優質3D全能防守後衛，勇士今年有能力打出頂級防守球員非常齊全。季前分析預測我就推荐勇士三次，直言勇士被全世界低估和忽略，勇士開幕戰對手太弱，也沒有遇上有強度挑戰，但勇士攻防兩端和陣容深度、年輕化都很不同。