勇士球季開幕戰139：104大勝拓荒者，拓荒者實力太差，這場大勝從比數和結果看真沒什麼代表性，但勇士還是有足以讓全世界震撼表現。很多細節可以看出勇士競爭力和明顯提升。
🏀12人輪換
除了先發五人Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Stephen Curry、Trayce Jackson-Davis、Draymond Green，勇士板凳還有七名輪換主力，每一個都可以拉上去打先發，功能性、角色都足以填補先發陣容之不足，頂級防守悍將、內線苦工、針對性防守尖兵、純射手、全能3D一應俱全，勇士教練Steve Kerr手裡滿手牌可以打。
勇士陣容深度傲視聯盟，勇士可以擺出來的陣容組合和功能性非常多樣。
🏀恐怖三分雨
對拓荒者一戰勇士三分球48投20中，三分命中率4成17，勇士三分火力和綿密火網一點都不輸上季三分球大隊塞爾蒂克。
勇士不管是打小個陣容還是傳統半場攻防，只要三分火力能綿密發揮，先發板凳都有摧出瘋狂三分雨能力，勇士將會打出讓對手措手不及反擊和攻防轉換。
🏀完美側翼（前鋒）
勇士先發前鋒Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green，速度一流+可以無限換防，板凳前鋒Kyle Anderson，得分後衛Moses Moody、Gary Payton二世都扛起鋒線對位，在提供防守、反擊、三分、拉開空間能力。
從鋒線人手、功能多樣性和出色運動能力看，今年勇士更有本錢打小球和小個陣容，展現更有韌性防守質量，在攻防轉換和速度上壓制對手，掌控比賽節奏。
🏀過度包夾Stephen Curry，所有對手都會付出代價
今年勇士所有對手很難再全面包夾Stephen Curry，因為Curry有更多出色射手和配角，他們的投籃、得分武器、空切接應、速度體能都會讓對手付出更大代價。
當Stephen Curry很難再被針對性防守限制，Curry持球、空間都得到解放，勇士攻防兩端都會出現更多空檔，打出更靈活團隊和出色進攻。
🏀防守底氣
Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Kyle Anderson、Gary Payton二世都是鋒線對位防守尖兵，Trayce Jackson-Davis和Kevon Looney都是禁區防守苦力，De’Anthony Melton是優質3D全能防守後衛，勇士今年有能力打出頂級防守球員非常齊全。
教練更好出牌加上嚴格要求防守，勇士有能力和本錢打出聯盟一級防守強度和底氣，勇士經過今年夏天調整，角色球員和防守武器+年輕化，都有超乎預期進展和提升。
季前分析預測我就推荐勇士三次，直言勇士被全世界低估和忽略，勇士開幕戰對手太弱，也沒有遇上有強度挑戰，但勇士攻防兩端和陣容深度、年輕化都很不同。
勇士會用一場接一場好球和攻防轉換，重新吸引勇粉和非勇粉，值得期待。
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除了先發五人Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Stephen Curry、Trayce Jackson-Davis、Draymond Green，勇士板凳還有七名輪換主力，每一個都可以拉上去打先發，功能性、角色都足以填補先發陣容之不足，頂級防守悍將、內線苦工、針對性防守尖兵、純射手、全能3D一應俱全，勇士教練Steve Kerr手裡滿手牌可以打。
勇士陣容深度傲視聯盟，勇士可以擺出來的陣容組合和功能性非常多樣。
🏀恐怖三分雨
對拓荒者一戰勇士三分球48投20中，三分命中率4成17，勇士三分火力和綿密火網一點都不輸上季三分球大隊塞爾蒂克。
勇士不管是打小個陣容還是傳統半場攻防，只要三分火力能綿密發揮，先發板凳都有摧出瘋狂三分雨能力，勇士將會打出讓對手措手不及反擊和攻防轉換。
🏀完美側翼（前鋒）
勇士先發前鋒Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green，速度一流+可以無限換防，板凳前鋒Kyle Anderson，得分後衛Moses Moody、Gary Payton二世都扛起鋒線對位，在提供防守、反擊、三分、拉開空間能力。
從鋒線人手、功能多樣性和出色運動能力看，今年勇士更有本錢打小球和小個陣容，展現更有韌性防守質量，在攻防轉換和速度上壓制對手，掌控比賽節奏。
🏀過度包夾Stephen Curry，所有對手都會付出代價
今年勇士所有對手很難再全面包夾Stephen Curry，因為Curry有更多出色射手和配角，他們的投籃、得分武器、空切接應、速度體能都會讓對手付出更大代價。
當Stephen Curry很難再被針對性防守限制，Curry持球、空間都得到解放，勇士攻防兩端都會出現更多空檔，打出更靈活團隊和出色進攻。
🏀防守底氣
Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Kyle Anderson、Gary Payton二世都是鋒線對位防守尖兵，Trayce Jackson-Davis和Kevon Looney都是禁區防守苦力，De’Anthony Melton是優質3D全能防守後衛，勇士今年有能力打出頂級防守球員非常齊全。
教練更好出牌加上嚴格要求防守，勇士有能力和本錢打出聯盟一級防守強度和底氣，勇士經過今年夏天調整，角色球員和防守武器+年輕化，都有超乎預期進展和提升。
季前分析預測我就推荐勇士三次，直言勇士被全世界低估和忽略，勇士開幕戰對手太弱，也沒有遇上有強度挑戰，但勇士攻防兩端和陣容深度、年輕化都很不同。
勇士會用一場接一場好球和攻防轉換，重新吸引勇粉和非勇粉，值得期待。