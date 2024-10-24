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▲許效舜（左一）、威廉（右一）主持的《效廉 出發吧！》，舉辦粉絲見面會，和粉絲朋友同歡。（圖／東森超視提供）

▲威廉（左三）超寵粉，親自餵食粉絲吃水餃。（圖／東森超視提供）

最近剛在第59屆金鐘獎上拿下綜藝節目主持人獎的許效舜，與威廉共同主持的旅遊實境節目《效廉 出發吧！》，帶領觀眾探索各地的歷史文化與特色美食，開播以來累積了大批死忠粉絲，17日許效舜與威廉舉辦粉絲見面會回饋觀眾，其中有一位因燒燙傷導致行動不便的粉絲，特地從新竹搭車到台北參加見面會，讓兩位主持人當場紅了眼眶，另外還有一位高齡阿嬤因為摔倒無法前來，兩人聞言立刻拍攝招呼影片，相當暖心。這次的見面會場地，兩位主持人特別選在一間由前節目工作人員所經營、新開幕的水餃店進行錄影，不但送上花籃支持，許效舜還特地題字了一幅毛筆作品，祝福店家生意興隆，展現對工作團隊的情義。見面會上許效舜與威廉熱情招待粉絲一同用餐，並關心大家的生活狀況。當中有一位粉絲的臉上、手腳皮膚有著大面積燒燙傷，還裹著紗布，許效舜立馬關心起他的狀況，才得知原來在一次車禍中，引起火燒車，當時該名粉絲身體被機車壓住來不及逃開，才造成了遺憾事件，雖然該粉絲行動不便，但仍然堅持從新竹搭車到台北參加活動，讓許效舜和威廉感動到都紅了眼眶。許效舜向粉絲表示感謝，威廉也敬佩地說：「除了心疼外，也敬佩你的浴火重生。」此外還有一位高齡阿嬤原本報名參加見面會，但卻因意外摔倒無法到場，只好由家人代為參加。得知情況後，許效舜和威廉立即請家人拍攝影片，向阿嬤打招呼並祝她早日康復、健健康康。見面會中許效舜還發想了一個「划拳遊戲」，讓粉絲們可以一起參與互動，遊戲的動作都和節目或是主持人的招牌動作相關，讓現場充滿歡笑。由於許效舜曾感慨表示：「觀眾和粉絲都是我們的衣食父母，能被喜歡、愛戴是多麼難得可貴的事情。」在活動最後每位粉絲都收到兩人在節目中親手製作的紀念禮物，十分暖心。