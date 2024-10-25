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▲「告五人」首度到倫敦辦演唱會，為觀眾帶來精彩表演。（圖／相信音樂提供）

▲「告五人」來到倫敦，也去了有名的艾比路，模仿「披頭四」拍照。（圖／相信音樂提供）

▲「告五人」在倫敦開唱，炒熱現場氣氛。（圖／相信音樂提供）

聲勢如日中天的新一代天團「告五人」，近日首度前進歐洲，舉行《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》演出，飛過近萬公里、橫跨時區來到英國倫敦，樹立新的里程碑。「告五人」首度在歐洲開唱，早已習慣「空中飛人」生活的他們，完全適應時差，一上台就活力充滿，立刻嗨翻現場，面對台下觀眾，更說道：「聽說倫敦夜生活很精彩，我們也等不及和你們一起去找夜生活！」當地的驚喜不只如此，大前輩「五月天」石頭更低調現身倫敦、前往探班，在開演前給予的鼓勵和建言讓他們感動萬分。「告五人」演唱會上金曲連發，射中歌迷心門，其中一首億萬夯曲〈給你一瓶魔法藥水〉只要唱副歌的兩個字歌詞「宇宙」，就能召喚出「宇宙有趣KTV」大合唱，這個習慣更成為「告五人」與歌迷「哈瓜」的專屬默契。不過在倫敦站演出時，雲安調皮地不按牌理出牌，只唱了「突然」二字後，全場直接默契接唱師兄「五月天」的〈突然好想你〉，合唱聲響徹雲霄，讓歌迷笑稱：「沒想到看『告五人』還能聽到『五月天』。」「告五人」的倫敦現場，也寵粉特別帶來金曲奬勝出後首發單曲〈就說你想說的〉，該曲發行後備受矚目，持續霸榜串流音源排行榜第一名、MV更破百萬點擊觀看數，洗腦好記又動人的旋律，推出短短不到一週就吸引現場歌迷大聲合唱，讓「告五人」相當驚喜。台下更有一位英國歌迷即使不懂中文，卻非常著迷哲謙的鼓聲節奏，尤其〈愛人錯過〉是他的通勤BGM(背景音樂），伴他度過每天開車的時光。「告五人」表示：「每次巡迴都會收到歌迷真摯的故事，真的很開心我們的歌能成為大家生活的一部分，對我們來說非常有意義，也是我們的快樂泉源！」印證了「告五人」的音樂超越語言的藩籬。「告五人」除了是第一次到倫敦開唱，同時也是第一次來到英國。他們趁著空檔在城市散步，更來到全世界樂迷必來朝聖的艾比路，在路口開心合影，致敬傳奇搖滾樂團「披頭四」，雲安許願說道：「看到傳奇錄音室，也想著新專輯很想來到艾比路錄音。」犬青接著說：「許願明年新專輯發布時，可以再回到倫敦演出。」哲謙則先透露：「這次來到倫敦我們把握每一分每一秒，還先拍了MV！大家好好期待明年新專輯。」「告五人」《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》自去年於台北小巨蛋啟程至今，短時間內刷新在各城市開唱的新紀錄，在世界4大洲、29座指標城市留下足跡，人數翻倍再翻倍。「告五人」就如同專輯名稱一樣帶你飛」，今年夏天跨越赤道，從北半球到飛越南半球，首度登上大洋洲紐澳開唱；這次第一次踏上歐洲，在英國倫敦開唱的場館Indigo at The O₂正位於時間的起源點「格林威治」，在本初子午線上一腳踏東半球，一腳踩西半球，解鎖新體驗穿越時空的有趣。而「告五人」打造的《宇宙有趣》巡演，前進全世界各大城市開唱，歐洲站將轉往西班牙巴塞隆納和法國巴黎，11月則回到亞洲，22日在日本東京開唱，12月21日香港等城市演出。更多「告五人」活動近況，請密切關注告五人、相信音樂官方Instagram、臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。