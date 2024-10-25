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無人機技術近年來不斷精進與普及，卻也逐漸成為犯罪活動的新興工具。特別是在英國，警方近日發現有愈來愈多犯罪集團利用無人機執行類似「亞馬遜快遞」的任務，將毒品、武器，甚至像番茄醬這樣的日常調味品運送到監獄的囚犯窗邊，藉此惡化監獄管理並為犯罪集團牟取暴利。《衛報》報導提到，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police, GMP）督察巴克索普（Andy Buckthorpe）指出，警方與這些走私技術的角力如今變成一場「持久戰」。隨著無人機技術日趨先進，如今的無人機不僅變得更大，負載能力也顯著提升，現在的無人機不僅能夠精準地飛抵牢房窗戶，還能讓這些犯罪分子更輕易向囚犯走私違禁物品大曼徹斯特警察局表示，未來將加強盤查轄區內的無人機活動，曾有監獄先前甚至攔截到載重達7公斤的無人機，運送各類違禁物品至囚犯的牢房窗口。巴克索普指出，這類走私活動背後多由有組織的犯罪集團或黑幫操控，他們會在監獄外找到具備操作無人機技能的人，協助他們把手機、香菸甚至是調味品如番茄醬等物資運送給囚犯，改善他們在監獄的生活，但最嚴重的問題在於運送毒品與尖銳武器等，這些違禁品助長了監獄內的暴力事件。報導也提到，監獄內的毒品價格遠遠高於監獄外的黑市，例如一包價值50英鎊的大麻，在監獄內可以賣到數百英鎊，這讓「無人機走私」成為利潤驚人的外快，更促成這類事件難以徹底斷絕。