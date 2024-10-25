無人機技術近年來不斷精進與普及，卻也逐漸成為犯罪活動的新興工具。特別是在英國，警方近日發現有愈來愈多犯罪集團利用無人機執行類似「亞馬遜快遞」的任務，將毒品、武器，甚至像番茄醬這樣的日常調味品運送到監獄的囚犯窗邊，藉此惡化監獄管理並為犯罪集團牟取暴利。
《衛報》報導提到，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police, GMP）督察巴克索普（Andy Buckthorpe）指出，警方與這些走私技術的角力如今變成一場「持久戰」。隨著無人機技術日趨先進，如今的無人機不僅變得更大，負載能力也顯著提升，現在的無人機不僅能夠精準地飛抵牢房窗戶，還能讓這些犯罪分子更輕易向囚犯走私違禁物品
大曼徹斯特警察局表示，未來將加強盤查轄區內的無人機活動，曾有監獄先前甚至攔截到載重達7公斤的無人機，運送各類違禁物品至囚犯的牢房窗口。
巴克索普指出，這類走私活動背後多由有組織的犯罪集團或黑幫操控，他們會在監獄外找到具備操作無人機技能的人，協助他們把手機、香菸甚至是調味品如番茄醬等物資運送給囚犯，改善他們在監獄的生活，但最嚴重的問題在於運送毒品與尖銳武器等，這些違禁品助長了監獄內的暴力事件。
報導也提到，監獄內的毒品價格遠遠高於監獄外的黑市，例如一包價值50英鎊的大麻，在監獄內可以賣到數百英鎊，這讓「無人機走私」成為利潤驚人的外快，更促成這類事件難以徹底斷絕。
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大曼徹斯特警察局表示，未來將加強盤查轄區內的無人機活動，曾有監獄先前甚至攔截到載重達7公斤的無人機，運送各類違禁物品至囚犯的牢房窗口。
巴克索普指出，這類走私活動背後多由有組織的犯罪集團或黑幫操控，他們會在監獄外找到具備操作無人機技能的人，協助他們把手機、香菸甚至是調味品如番茄醬等物資運送給囚犯，改善他們在監獄的生活，但最嚴重的問題在於運送毒品與尖銳武器等，這些違禁品助長了監獄內的暴力事件。
報導也提到，監獄內的毒品價格遠遠高於監獄外的黑市，例如一包價值50英鎊的大麻，在監獄內可以賣到數百英鎊，這讓「無人機走私」成為利潤驚人的外快，更促成這類事件難以徹底斷絕。