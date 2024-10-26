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▲頑童MJ116在出道前非常不被看好，當時饒舌音樂尚未被大眾所接受，瘦子（中）更曾被老師諷刺未來會坐牢。（圖／MJ116_tpc）

▲頑童MJ116在參與〈30CM〉的錄製後，演藝事業如日中天，後續更憑藉著〈幹大事 BIG THING〉一舉拿下金曲最佳演唱組合獎。（圖／IG mj116_tpc）

每到KTV點歌，總是少不了來點饒舌歌曲，而像是〈幹大事〉、〈辣台妹〉、〈SOUTHSIDE〉等歌曲，儘管已經推出多年，至今依舊霸榜，這些歌曲都來自台北木柵的饒舌團體「頑童MJ116」，他們在2004年成立，3名團員瘦子E.SO（陳昱榕）、小春（周文傑）、大淵（林睦淵），過去是老師眼中的問題兒童，幾乎壞事做盡，還被師長暗諷以後有機會坐牢，而《NOWnews今日新聞》特別整理了關於頑童的出道經歷，更曝光該團在2019年選擇「單飛不解散」的真實內幕，讓不了解他們的網友能好好認識一下這個嘻哈音樂天團。「頑童MJ116」中的3人，瘦子、小春、大淵其實是國高中同學，情誼相當深厚，3人都有個共通點，就是都不喜歡讀書，是老師眼中的「問題兒童」，瘦子還曾因為缺錢花用，而在校園裡販售成人影片，被老師取了綽號「陳獄籠」，以瘦子的本名陳昱榕暗諷他未來會面臨坐牢的命運，而小春則是因為從小就生活在廟會的環境，因此喜愛陣頭、夜衝，更開始學人打架鬧事。後續小春在在高中留級一年時認識瘦子，兩人因喜愛嘻哈而選擇組團，並將團名命名為「頑童MJ116」，「頑童」代表著他們自己，「MJ116」則是代表木柵和該地的郵遞區號，開啟饒舌之路，過了一年，瘦子認識了大淵，認為他的獨特嗓音非常適合團體，於是大淵加入了頑童，3人的嘻哈旅程也正式開始。組團後的3人，出道的過程十分艱辛，一開始在2008年加入本色音樂後，推出的首張專輯〈HOW WE ROLL〉並不火紅，3人甚至還需要兼差來維持溫飽，這樣的生活持續到2014年，直到頑童和友好團體 Young Souljaz 楊素貞合作，推出單曲〈30CM〉，朗朗上口的歌詞「俺有 30 公分」在當時火遍大街小巷，就算是不聽饒舌的朋友也能隨時隨地哼唱一兩句，頑童MJ116也因此受到關注。頑童MJ116也因此嚐到走紅的滋味，後續更與同為本色音樂的熱狗MC HotDog、張震嶽組成限定團體，「兄弟本色G.U.T.S.」，並推出〈FLY OUT〉，該首歌曲至今都在KTV點播排行，可說是經典歌曲之一，而頑童後續也因專輯〈幹大事 BIG THING〉而一舉拿下第29屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，事業扶搖直上，成為台灣的嘻哈天團，不過幾人於2019年1月27日，也就是頑童的巔峰期，在高雄巨蛋演唱會上宣布「單飛不解散」，選擇各自去做想做的事情。在後來的節目裡，頑童也針對「單飛不解散」一事敞開心房，小春坦言其實自己原先對這個行為非常不理解，但確實在看到其他兩位團員的各自成績漸入佳境時，也為他們感到驕傲，瘦子則感性表示：「『單飛不解散』目的就是要自己做自己的東西。」更坦言這是「在團體時永遠沒辦法做到的事」。