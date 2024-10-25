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美國週四公布的失業救濟申請報告顯示，上週初請失業金人數降至22.7萬人，低於市場預期的24.2萬人；9月製造業PMI則由8月的47.3回升至47.8，高過預期47.5，服務業PMI升至55.3，高於預期的53.8。幾份經濟數據都顯示美國經濟仍強於預期，增強了人們擺脫嚴重通膨的希望，但也下調了對聯準會（Fed）降息幅度的預測，加上最新出爐的美企業績表現參差，美股主要指數週四個別發展，互有漲跌。綜合《CNBC》等外媒報導，迄今為止，大約有160家標普500指數的公司已公布季度業績，總體盈利增長率較去年同期為3.4%，低於分析師的預測。道瓊指數因為其他令人失望的企業財報，比如波音公司（Boeing）持續罷工而收低；反觀繳出亮眼財報的特斯拉（Tesla）股價勁揚則推升了那指。24日收盤，美股道瓊指數下跌140.59點，或0.33%，收42374.36點；那斯達克指數上漲138.83點，或0.76%，收18415.49點；標普500指數上漲12.44點，或0.21%，收5809.86點；費城半導體指數上漲26.25點，或0.51%，收5157.61點。焦點個股方面，特斯拉是表現最好的股票之一，它本週公布的第3季業績超出分析師預期，24日股價飆升近21.92%，創下2013年以來的最佳單日表現。波音公司則因大罷工持續，拖累當天股價挫1.18%。