知名電動車大廠特斯拉（Tesla），在公布第3季財報後股價勁揚，24日股價飆升21.92%，創下2013年以來的最佳單日表現。有外媒統計，執行長馬斯克（Elon Musk）的淨資產也因此增加了約260億美元，導致他的身價逼近2700億美元。
根據《富比士》報導，特斯拉股價週四飆漲近22%，不只是該公司自2013年5月9日以來的單日最佳，也創下史上第2大漲幅的紀錄。投資人對特斯拉第3季度利潤大幅增長，以及馬斯克在電話會議中分享的鼓舞資訊做出積極反應，例如預測2025年汽車交付量成長高達30% ，扭轉了今年前3季交付量年減2%的局面。
馬斯克現在的身價約為2690億美元，比他的好友，特斯拉前董事會成員、甲骨文公司（Oracle）共同創始人和董事長埃里森（Larry Ellison）還高了近580億美元。
財經外媒《CNBC》報導則指出，馬斯克掌控特斯拉近13%的流通股，除此以外他還擁有SpaceX公司占比不小的股份，還身兼社群平台X（前身為推特）、人工智慧新創公司「xAI」的控股股東，認為他的財富可能比預計的更高，具體取決於他目前仍在法院審理的薪酬方案訴訟結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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馬斯克現在的身價約為2690億美元，比他的好友，特斯拉前董事會成員、甲骨文公司（Oracle）共同創始人和董事長埃里森（Larry Ellison）還高了近580億美元。
財經外媒《CNBC》報導則指出，馬斯克掌控特斯拉近13%的流通股，除此以外他還擁有SpaceX公司占比不小的股份，還身兼社群平台X（前身為推特）、人工智慧新創公司「xAI」的控股股東，認為他的財富可能比預計的更高，具體取決於他目前仍在法院審理的薪酬方案訴訟結果。
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